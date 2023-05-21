植牙｜患糖尿病建議轉做假牙！5個條件決定　長期缺牙增失智風險

許多熟齡人士到了一定年紀，都有牙齒脫落的問題，但缺牙要補時，卻往往徘徊在「植牙」與「活動假牙」之間。



台中慈濟醫院牙科醫生林冠佩指出，植牙好處不少，但部份病人涉及手術會有一定風險；活動假牙雖然相對沒有那麼方便，但安全性高、價格也更親民，可以選擇對自己最佳的方案，沒必要跟着潮流做！

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林冠佩表示，牙科診間常遇到諮詢的問題是「固定式」或「活動式」假牙，那種比較好？特別是越來越多人對植牙（固定式假牙）感到興趣，覺得不必拿上拿下清潔更有吸引力，但林冠佩卻直言：「並非所有人都適合植牙！」

她在門診時曾遇到一位缺牙的80歲長輩，迫不及待想植牙，但評估後並不合適。不建議的主因是：個案長輩有糖尿病、高血壓病史，傷口癒合會比一般人慢，加上長期使用抗凝血劑，植牙手術前得冒着停藥產生的風險。

經過溝通後，長輩接受相對安全的活動式假牙，療程後持續追蹤半年，確認適應良好，開心重拾咀嚼功能。

「如果是單側缺一顆牙就可以考慮植牙」，林冠佩進一步說明，當單顆缺牙區的前後牙齒都還在，不需要破壞隔壁鄰牙，是植牙最大的好處，也很適合骨頭條件不差，年紀不大的病人。

但如果病人選擇做傳統固定式牙橋時，就必須先修磨缺牙區前後兩顆牙做橋墩再製作牙橋，尤其琺瑯質幾乎都要磨掉，可能引起部份人排斥，而且也有人後續可能出現敏感、痠痛，甚至要抽神經，所以還是要謹慎。

植牙與牙橋比較圖（台中慈濟醫院）

五考量先評估

「固定式、活動式假牙的優劣，因人而異。」林冠佩強調，透過臨床X光與口內檢查，有幾項重要考量需評估：

1. 假牙使用穩定度

2. 牙齒缺損範圍

3. 骨頭缺損狀況

4. 年齡與身體是否有系統性疾病

5. 平日用藥



雖然必須考慮的因素很多，但林冠佩仍強調，缺牙病人還是要趁早進行缺牙區重建，因為長年不補缺牙，可能造成齒列不整、口腔不易清潔、咀嚼功能喪失等問題，甚至引發失智、吸入性肺炎。不論將來要選擇植牙、活動式假牙、固定式牙橋，都可以跟牙醫師仔細討論。

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