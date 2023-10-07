鼻竇炎｜患慢性鼻竇炎不以為意？恐影響青少年睡眠品質降低專注力

「鼻竇炎」看似不嚴重的疾病，卻對民眾產生極大生活影響，據統計台灣約一百萬人受慢性鼻竇炎所苦，初期會採取保守治療無效，進階再進行鼻竇內視鏡手術，即使開完刀仍有部分患者仍面臨再復發的問題，如今醫師發現若能控制發炎反應能大大改善病況。



慢性鼻竇炎會影響青少年學習

台灣空氣污染嚴重、人口集中，加上濕熱環境，台灣許多民眾飽受「慢性鼻竇炎」所苦，估計發生率約3-6.4%，換算下來約一百萬人受到影響，很多人對症狀都不以為意，都要等到較為嚴重時才願意就診。

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但對什麼會產生鼻竇炎？台灣林口長庚醫院耳鼻喉科黃建嘉醫師解釋：「鼻竇是位在頭部內的數個空腔，內部充滿空氣，具有潤濕及過濾吸入的空氣等多種功能，當細菌、黴菌等感染或過敏原刺激，造成鼻竇內襯黏膜的發炎反應，出現鼻瘜肉組織增生、鼻中膈彎曲，阻塞鼻通道、鼻竇等，就可能導致鼻竇炎。當治療後症狀持續超過12週，就可定義為慢性鼻竇炎。」

鼻竇炎患者長時間苦於鼻塞、鼻涕倒流、臉部脹痛及慢性咳嗽，嚴重時甚至會影響嗅覺及睡眠品質；青少年病患還可能因注意力不足、缺課而阻礙學習。

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接受鼻竇內視鏡手術仍有10-13%復發率

像是一名中學二年級的張同學，從小就有「鼻過敏」問題，症狀時好時壞，但最近鼻塞愈來愈嚴重，還合併有膿鼻涕、頭痛、聞不到味道及咳嗽等症狀，導致學習成效愈趨低落，最後診斷為慢性鼻竇炎合併鼻瘜肉。

整個鼻瘜肉及鼻蓄膿已塞滿整個鼻腔與鼻竇，一年前接受鼻內視鏡導航微創手術，順利將鼻瘜肉及鼻竇內發炎病灶清除，同時重建鼻腔呼吸氣流與鼻竇通氣功能。術後於門診定期追蹤，但最近瘜肉又再次復發，如今面對此問題有了新的解方。

針對慢性鼻竇炎併鼻瘜肉的藥物治療，主要以「類固醇鼻噴劑」為主，輔以鼻腔等張或高張食鹽水沖洗，若保守治療不見效，鼻竇內視鏡手術為首選、安全性高，手術能去除瘜肉或發炎黏膜，恢復鼻竇正常的引流及通氣功能。病患需定期回診，且須依傷口復原狀況持續使用預防性抗生素數週，術後三個月內更需規律進行居家鼻腔沖洗及使用類固醇鼻噴劑。

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第二型慢性鼻竇炎最難控制

精準醫學的趨勢下，近年歐美學界紛紛以病生理機轉，將慢性鼻竇炎區分為三類，也就是所謂的「內分型」，分別是以第一／二／三型輔助Ｔ細胞為主的免疫發炎機轉。台灣林口長庚醫院耳鼻喉科吳佩雯醫師說：「其以第二型輔助Ｔ細胞及其相關細胞激素主導的慢性鼻竇炎最難控制，病患大多會出現廣泛的鼻瘜肉而阻塞呼吸，也有為數不少的病患合併有氣喘等下呼吸道疾病。」

吳佩雯表示：「第二型慢性鼻竇炎併鼻瘜肉病患接受鼻竇內視鏡手術的預後較差，有極高機率面臨瘜肉復發而需再次手術，其中不乏從青少年開始，反覆接受3-5次手術，直至成年，仍飽受鼻病之苦。」據統計，歐洲慢性鼻竇炎患者約有60-80%屬於第二型發炎反應，台灣迄今無相關流行病學資料；但有文獻統計，台灣青少年接受鼻竇內視鏡手術後仍有10-13%復發率。

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哪些族群手術後仍再復發？

為找出台灣青少年慢性鼻竇炎相關免疫發炎機轉及臨床預後因素，研究團隊回溯性探討過去15年於林口長庚醫院進行鼻竇內視鏡手術的146位青少年病患，平均年齡15±2.1歲，因瘜肉復發而需再次手術的機率約為15%。

結果顯示，首次手術時年齡較小、合併有過敏性鼻炎、手術前電腦斷層顯示發炎涉及的鼻竇較廣泛且集中在中線篩竇的病患，術後復發機率較高。此外，最重要且顯著的是，經過免疫螢光染色證實，這些因復發而需再次手術的病患大多屬於第二型發炎反應，其瘜肉中的嗜酸性白血球浸潤程度與第二型發炎相關細胞激素活性均較顯著。

吳佩雯表示：「相較於成人，青少年慢性鼻竇炎患者更需要充分理解及關懷，在臨床上，可強化術前及術後的追蹤治療：積極控制過敏性鼻炎、適當時機手術介入、規律鼻腔沖洗及類固醇鼻噴劑使用。」在確認為第二型發炎反應後，選擇適當的病患予以生物製劑治療，強化第二型發炎反應的控制，應是更佳的治療指引。

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醫師提醒慢性鼻竇炎患者，多攝取水分幫助稀釋黏液，但避免含咖啡因或酒精飲料，也可在鼻根處敷溫熱毛巾或洗熱水澡，增加鼻腔濕度，緩解疼痛。睡覺時抬高頭部，也可幫助黏液排出緩解鼻塞。

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