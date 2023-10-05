牙周病｜口腔衛生惡劣易誘發類風濕性關節炎？顧牙齒等於照顧全身

早上起床關節僵硬？類風濕性關節炎是一種常見的自體免疫性關節炎，一直以來都以關節疼痛和僵硬為主要特徵。



但你知道嗎？這種疾病可能與口腔健康有深刻的關係。

牙周病竟是類風濕性關節炎的誘因？（按圖👇👇👇）

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牙齒不好，小心疾病滿身跑！台灣悅庭牙醫診所院長曹皓崴指出，牙周病也可能誘發類風濕性關節炎。類風濕性關節炎是一種自體免疫引起的慢性關節炎，發炎初期會有幾種徵兆：清晨起床時，關節會僵硬及疼痛，但在適度活動後會有改善；疲倦、噁心、全身無力、骨頭肌肉隱隱作痛；偶爾還會發燒，而且食慾下降。中後期會造成骨頭破壞、關節扭曲變形，影響全身器官。

但是，類風濕性關節炎跟牙周病有什麼關係？曹皓崴解釋，牙周病致病菌p.gingivalis（簡稱P菌）會蟄伏在血管中隨血液流動，引起發炎反應，而「發炎」是身體受傷時進行修復的過程，若整個過程持續過久，就會產生「自體免疫疾病」，類風濕性關節炎就是其中一種。

當牙周發炎時，可能誘發身體裡的發炎因子。根據統計，有牙周病的類風濕性關節炎患者，比沒有牙周病的類風濕性關節炎患者多1.91倍。

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牙周P菌擾亂免疫系統！照顧牙齒等於照顧全身

曹皓崴進一步說道，牙周P菌不僅會引起發炎，還會分解宿主的免疫球蛋白等，幫助細菌躲避免疫系統的攻擊；原本是為了保護人體對抗外來病菌攻擊的免疫系統，被P菌搞得一團亂，免疫細胞過強出現失衡，無法分辨敵我，進而造成血管通透性增加，才加劇關節發炎反應。

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曹皓崴說，可惜的是，自體免疫的慢性病，通常與遺傳及環境有關，目前沒有根治辦法；一旦誘發，就得靠飲食、作息、壓力調節和藥物與之共處。因此他經常衛教患者，強調定期洗牙及植牙後回診的重要性，妥善清除躲在牙齦裡的細菌，減少發炎反應，不只保護牙齒，更能照顧全身健康！

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