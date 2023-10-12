坐姿危險｜躺著玩手機砸中臉部可大可小！嚴重恐導致視網膜剝離

許多人會在睡前玩手機，日本有醫師提醒，呈正面仰躺姿勢玩手機有著意想不到的危險性。



因為萬一手機掉落砸中臉部，輕則流鼻血，重則牙齒、鼻骨斷裂或視網膜剝離，甚至需要開刀治療。

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據日媒「まいどなニュース」報導，日本JCHO大阪醫院耳鼻喉科部長前田陽平博士近日在社群平台X（舊稱Twitter）上發文分享，正面朝上躺著使用手機時，有可能導致手機砸在臉上，由於造成巨大外力衝擊，過去也曾發生過鼻子變形需要動手術的案例，而且這類鼻子變形的手術難度相當高，應該避免躺著玩手機。

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貼文一出引發民眾熱烈討論，前田陽平表示，他從網友回覆與轉推內容中發現，還有人曾因為手機砸到臉而發生牙齒斷裂、視網膜剝離等除了鼻子以外的可怕傷勢。他開玩笑稱，這種程度已經升級成為「智慧型手機創傷」的新領域了。

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