肩頸痛｜長時間玩手機、用電腦肩頸痠痛？正確坐姿把握6要點

現代人長時間使用電子產品，若使用的姿勢不正確，很容易導致肩頸痠痛。不過值得注意的是，當你的肩膀出現疼痛，問題可能不一定出自肩膀，且嚴重可能要開刀。醫師表示，想改善疼痛，最根本的辦法還是要調整坐姿，如何保持正確的坐姿，有6個重點必記。



台灣花蓮慈濟醫院復健醫學部副主任洪裕洲指出，近來常會有肩頸痠痛的病人求診，發現主要原因均離不開電腦、手機、平板電腦等電子產品，像是工作長期使用電腦，因為看不清楚身體和頭就不自覺的往前傾，過度伸展頸椎造成肩頸不舒服；手機、平板不離手，長時間低頭也是一大原因。

▼紓緩肩緊動作（按圖👇👇👇）

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肩膀痛有3可能原因！如何治療？

一旦頸椎出現壓迫，除了頸部可能不舒服，痛點也可能出現在肩膀，往往還會延伸到手臂，甚至手麻。洪裕洲表示，有些病人會問，「我是肩膀痛，怎會檢查脖子？」這是因為肩膀痛有可能出在肩膀或頸椎，病人可以到骨科或復健科門診，進一步診斷是頸椎的轉移痛、神經痛，還是局部的肩膀問題。

以頸椎轉移痛而言，時常痛到肩胛骨「膏肓」位置，如果壓到神經根，就會引起手臂或手掌痠麻痛，這些都需要門診的理學檢查，必要時需照X光，確定是頸椎問題才需要安排復健治療，通常以熱敷電療讓頸部放鬆後，再做頸椎的牽引，治療一段時間後症狀多能獲改善。

不過，洪裕洲強調，更重要的還是在生活及工作中避免錯誤姿勢，包括使用電子產品、看電視、看電腦、看書的姿勢都要正確，且適當的休息，才能改善疼痛，避免開刀，維持良好的生活品質。

▼梳化坐姿正確和錯誤的示範，大家可以留意自己有沒有犯了同一樣的問題（按圖了解👇👇👇）

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遠離肩頸痠痛 正確坐姿把握6要點

洪裕洲表示，工作時看不清楚電腦螢幕，正確的做法就是調整螢幕方向與位置，例如螢幕往身體方向挪近，或是換大一點螢幕，這樣就可維持正確坐姿。

至於如何避免成為低頭族？洪裕洲建議，使用手機、平板時，應該在身體前方拿高一點，而不是放在大腿或低位地方，這樣才可避免低頭造成頸椎錯誤姿勢。

另外，正確的坐姿也很重要，洪裕洲指出，許多病人常因為白天工作很累，下班回家就躺在梳化上追劇，臀部沒有坐到梳化深部而是斜靠，身體斜斜、脖子正的姿勢對腰椎跟頸椎都不好。他建議追劇時，最好坐在有靠背的椅子上，且臀部坐到底，背部自然放鬆，才能達到休息目的。

▼同場加映：紓緩肩頸痛穴位（按圖👇👇👇）

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正確坐姿6要點

1. 勿彎腰駝背。

2. 維持背部正常生理曲線。

3. 背部需要有適當的支撐。

4. 如果需要，請使用腰靠墊。

5. 臀部坐到底，背部自然放鬆。

6. 膝部跟髖關節維持水平，或膝關節比髖關節低一點，臀部與脊椎受力才能平均。



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