乳癌｜長期高壓易患癌？台女乳頭現分泌物有異味檢查確診乳癌晚期

57歲張小姐，兩年前摸到右乳房硬塊長達半年之久，甚至乳頭已有分泌物及產生異味，至乳房外科門診就醫，發現超過5公分的腫瘤，診斷為乳癌，且已轉移。



晚期轉移乳癌預後差 多重藥物治療提高治癒率

台灣烏日林新醫院乳房外科醫師吳玉婷表示，根據統計約有15%～20%左右的乳癌患者屬於「HER2陽性」，初期建議張小姐先使用健保給付的雙標靶藥物，賀疾妥（Perjeta）及賀癌平（Herceptin）雙標靶治療4次後，乳癌腫塊由5.5公分縮小到2.3公分，但接下來的2次雙標靶治療，乳癌腫塊非但沒有縮小反而又開始長大到3.3公分；再與患者討論改以健保化療藥物小紅莓治療4次後，腫瘤再次縮小到1.9公分，透過切片再次確認仍然是Her2型乳癌！張小姐決定自費使用第二線的標靶藥物賀癌寧（Kadcyla），經五次治療後，乳癌腫塊再縮小到1.3公分但卻也就此停滯無法再縮小，目前已產生了3次的抗藥性，常見可用的標靶藥物大約已用過一輪。

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此時剛好台灣引進第三代HER2標靶藥物優赫得（Enhertu），張小姐在醫師的解說後，接受治療，經過精準的使用藥量，6次治療後腫瘤已軟化，觸摸不到硬塊，雖然超聲波檢查仍然有照到腫瘤，但無法確定癌細胞是否仍存在，與患者討論後，決定完成8次療程後執行乳癌手術。手術採部分乳房及前哨淋巴結切除術，將最後1.3公分腫瘤病灶完整移除，也有再進行微創真空抽吸，針對所有乳房超聲波仍看得到有腫瘤的地方都做了微創切除，手術後經病理詳細切片報告確認全部的乳癌細胞都已消除，病人體內已完全沒有任何乳癌細胞，由此顯示治療效果非常好。

吳玉婷解釋，過去使用到賀癌寧（Kadcyla）的患者，平均餘命為30.9個月，而新一代優赫得（Enhertu）藥物加上後續用藥，疾病穩定期長達40.5個月，藥物有效率高達78.5%，且完全清除腫瘤的機率高達21.1%，顯著增長無復發時間及降低死亡的風險。優赫得（Enhertu）標靶療程為期長、短因人而異，給藥方式為每三周注射一次藥物，透過穿透癌細胞膜，阻斷下游訊號傳遞，阻止癌細胞增生，進而達成抑制癌症的效果。

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3成HER2乳癌患者容易復發轉移 微創真空抽吸可提早診斷

吳玉婷指出，HER2乳癌在研究中發現，約有3成患者會在10年內復發，尤其醫學上將「有淋巴結轉移」、「腫瘤大於2公分」、「前導型標靶治療後若手術仍有殘存癌細胞」的HER2乳癌患者，定義為未來復發率較高的「高風險族群」，屬於需要積極治療的族群。晚期的HER2乳癌，常見轉移至腦部、骨骼、肺部及肝臟，由於轉移治療不易，因此早期發現早期治療是預防轉移的關鍵。HER2乳癌的標準治療，是在術前進行輔助治療後，再執行手術切除腫瘤，為降低未來復發率，手術後需再輔以1年的術後輔助治療，儘可能達到削減殘存的腫瘤細胞。

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由於台灣健保粗針切片只能針對腫瘤做取樣的切片，有可能會發生粗針切片是良性，但是全部腫瘤切下來卻是惡性的狀況，而真空抽吸可以做到把整個腫瘤切除，不會因為只有取樣而導致診斷上的誤判。

目前微創真空抽吸的手術方式，可以做比較大範圍的切片，將超聲波下看得到的腫塊完全抽吸出來；相較傳統的手術傷口大，術後恢復時日較久，新型的微創真空抽吸手術方式，傷口小僅約0.3～0.5公分。隨著真空抽吸手術的進步，乳癌的患者如果有其他腫瘤，甚至側乳房可能有其他的囊腫，吳玉婷建議做切片檢查是否有多發或對側乳癌，可以提早診斷及治療，減少乳癌病人後續再復發的機會。

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