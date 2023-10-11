頭痛｜較少為中風先兆！有雷擊痛楚、合併發燒5徵狀則問題不簡單

．頭痛方式呈現的中風個案僅佔少數

．小心次發性頭痛，可能罹患重大疾病

．規律運動與睡眠，有助緩解頭痛



現代人生活壓力大，時不時就頭痛，很多人擔心經常性頭痛，是否會發生腦中風？台灣衛福部桃園醫院神經內科主診醫生劉一宏表示，不用過度擔憂頭痛是中風的前兆，但它是一項健康警訊。頭痛分「原發性頭痛」、「次發性頭痛」兩大類型，9成以上的頭痛為原發性頭痛，其中最常見「偏頭痛」，台灣盛行率9.1%，約200萬人飽受偏頭痛之苦。

相關文章：頭痛｜壓力大消化差致頭痛？前額太陽穴6類頭痛鼻塞耳脹或生腫瘤!

+ 22

偏頭痛 以單側疼痛為主

原發性頭痛是單純的頭痛，常見「偏頭痛」和「緊縮性頭痛」。劉一宏說，根據台北榮總神經內科頭痛門診統計，人們因頭痛求診最常見原因為「偏頭痛」，高達6成以上，偏頭痛是單側、中重度、脈搏般跳動的頭痛，可能會受到某些日常活動而誘發，並伴隨噁心、嘔吐、怕光、怕吵等症狀，也可能以雙側疼痛形式表現，但以單側疼痛為主；緊縮性頭痛發作時，則是整個頭部會出現僵硬、壓迫的感覺。

如何自我檢視？

次發性頭痛的發生，可能是因為感染、藥物、外傷、中風、腦瘤等因素引發。劉一宏指出，雖然次發性頭痛不常見，但一旦診斷出來，不少是重大疾病，症狀可能非常輕微，很容易被忽略，自我判斷有五大觀察指標，若符合其中一項，就要小心是次發性頭痛。

1 .伴隨症狀

頭痛合併發燒、體重減輕；或帶有一些全身系統性疾病，如癌症、免疫不全等情況引發的頭痛。

2. 神經學症狀

如臉歪嘴斜、單側手腳無力、意識錯亂、昏睡、癲癇等。

3. 發作型態

像被雷劈到、數秒之內突然痛到極點的劇烈頭痛，亦稱雷擊式頭痛。

4. 年紀大

年屆50歲以上的病患，過往從未有頭痛史，但突然發生了新的頭痛症狀。

5. 模式改變

有頭痛史但型態出現變化。例如過往整個頭同時痛起來，突然出現單一側頭痛症狀；或者原本都是悶悶脹脹的痛，突然轉變成針刺的痛感。

「頭痛方式呈現的中風個案僅佔少數。」劉一宏指出，要遠離相關重大疾病，若有頭痛症狀，務必適時尋求醫療協助，也可根據五大觀察指標自我判斷，及早辨識出次發性頭痛，並對症治療。

止痛藥過量 也可能頭痛

許多人頭痛就吃止痛藥，但過量使用有其風險。劉一宏表示，過度使用止痛藥，也可能造成頭痛，即為「藥物過度使用性頭痛」，唯一治療方式就是停藥，並詢問醫生正確用藥的時機。

在非藥物性的頭痛治療上，劉一宏建議，「規律運動」與「睡眠」，對於大部分的頭痛都有幫助，從事有氧運動與瑜伽，可有效緩解壓力、伸展緊繃的筋骨；睡眠上毋須執着於睡眠時間長短，避免睡眠也成為壓力來源，反讓頭痛又找上身。

輕柔局部按摩 注意力道

臨床上最常被詢問「可不可以去做按摩？」劉一宏說，輕柔的局部按摩並無大礙，但務必注意按摩的力道，過強的力道恐造成頭頸部創傷，甚至有血管剝離、肢體癱瘓的風險，好好調整生活作息、減少咖啡因的攝取，適度放鬆才是根本解痛之道。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

【頭痛紓緩】10個自然方法減頭痛飲水都得！教你幾時冷敷、熱敷？

+ 18

喉嚨痛也可致命！4種人風險高 遇無法吞口水6個狀況別當普通感冒

+ 5

延伸閱讀：

研究：「這族群」癌症死亡率較一般人高 壽命少10到15年

這樣小便要小心！醫生警告「1習慣」隨時失禁 咖啡等4飲品要少喝

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」