頭痛｜時間季節影響偏頭痛？4至10月發作高峰一天中這時間最危險
撰文：Heho健康
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許多民眾深受偏頭痛所擾，部分民眾則會不時出現叢發性頭痛，日前有研究統計患者的頭痛發作時間發現，4月至10月是偏頭痛的發作旺季，叢發性頭痛則較容易在春、秋兩季發作，而兩種頭痛一天內的發作時間都落在深夜至隔天清晨。
叢發性頭痛與偏頭痛是不少民眾困擾的健康問題，發作時的疼痛度甚至可以達到中重度，導致患者苦不堪言，兩者的發作特性類似，都是單側搏動性頭痛，但叢發性頭痛更為少見。
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叢發性頭痛盛行於青壯年族群，男性患者多於女性，常常同時出現頭暈、噁心等症狀，尤其叢發性頭痛可能會同時出現額頭冒汗、眼皮腫、結膜充血、流淚、鼻塞或流鼻水等症狀。
頭痛也有好發期！入夜後最危險
今年《神經病學（Neurology）》雜誌刊出一份回顧性研究，該份研究針對叢發性頭痛與偏頭痛進行系統性回顧與整合分析、遺傳分析，總計回顧1513項研究，並採用其中72項，以此分析兩種頭痛的發作節律和特性。
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該研究整合分析發現，叢發性頭痛患者有70.5%出現晝夜節律發作模式，以21:00至隔天03:00為發作峰值，且一年中的發作峰值落在春季和秋季；偏頭痛方面則有50.1%的患者有晝夜節律發作特性，峰值落在23:00至隔天07:00，一年中的發作高峰期則落在4月至10月之間。
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