情緒健康｜多巴胺如何對人體產生影響？5種疾病跟多巴胺失衡有關

多巴胺又稱為腦內啡，是一種在大腦中傳遞信號的化學物質，它掌握了期待與獎賞機制，影響人們對各種刺激的反應，如食物、性慾、金錢、情緒的動機、自制能力，甚至與柏金遜症、過動症等疾病有關。



美國精神病學醫師史密斯·班達里指出，多巴胺是在神經細胞之間傳遞訊息的化學物質，同時也是一種荷爾蒙，能夠影響人的情緒、學習、注意力、動機、行為。

多巴胺如何對人體產生影響？（按圖👇👇👇）

+ 3

多巴胺可以讓人感受快樂，並引發動機、集中注意力。但多巴胺過多或過少都可能導致健康問題，例如柏金遜症、精神分裂症、注意力不足過動症、藥物濫用和成癮問題等。

多巴胺如何對人體產生影響？

1940年諾貝爾生理或醫學獎得主伊凡‧帕弗洛夫證實，狗在看到肉扒後會反射性分泌唾液，若把肉扒跟鈴聲同步出現，狗只聽到鈴聲後同樣會分泌唾液，因為預期獎勵發生，腦袋提前分泌多巴胺使人興奮與愉悅。

史丹福大學醫學院精神科暨成癮醫學教授安娜‧蘭布克在其著作《多巴胺國度》便指出，人們玩手機、熬夜追劇、大吃大喝、瘋狂消費，想要在辛苦上班、上課後能夠自我慰勞與犒賞，都是多巴胺的作用。

相關文章：慢性壓力｜常常焦慮易怒、更會暴飲暴食？營養師教3秘訣對抗壓力👇👇👇

+ 11

多巴胺參與了人們對食物、性、金錢等的反應，產生快樂和滿足的感覺 ，並調節注意力、記憶、學習和決策 ，影響動機、意志力和自我控制，掌握情緒、個性、性愛、社交，若出現失衡也容易造成疾病產生。

這五種疾病都跟多巴胺有關

柏金遜症（Parkinson’s disease）：

是一種中樞神經系統的退化性疾病，主要原因是大腦中產生多巴胺的細胞喪失，而導致身體震顫、肌肉僵硬、平衡和協調問題。

思覺失調症（Schizophrenia）：

是一種精神障礙，會影響人們的思想、感覺和行為，主要原因可能與大腦中多巴胺的過度活動有關。

注意力不足過動症（ADHD）：

患者從兒童期開始的神經發育障礙，並可能持續到成年，並難以集中注意力、控制衝動行為或保持靜止，研究指出，可能與大腦中多巴胺的使用方式有所不同。

相關文章：暴飲暴食全因壓力大？情緒性飲食6特徵 突然想吃高油高糖食物👇👇👇

+ 3

藥物濫用（Drug misuse）：

這是一種對某種物質產生依賴或成癮的行為，會影響人們的身心健康，主要原因可能與多巴胺在大腦中的作用失衡有關，導致不斷追求物質用以刺激多巴胺的釋放，得到快感和報酬。

抑鬱症（Depression）：

是一種常見的情感障礙，會讓人們感到持續的悲傷、無助和失去興趣，主因可能與大腦中多巴胺等神經傳遞物質的不平衡有關。

延伸閲讀：

7 款人氣葉黃素推薦！秒懂葉黃素功效、攝取量、何時吃與挑選 4 原則

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。