開心食物｜返工返學壓力大情緒差？盤點紓壓5大營養素吃出好心情

努力了一整天，結束後總感覺壓力山大？常常做什麼事都感到悶悶的、不知道為什麼就是開心不起來嗎？ 這些情緒問題，可能都與你平日攝取的營養素有關。讓台灣Heho營養師來給你建議，只要吃對營養素，你可以漸漸地把好心情找回來！



想要情緒和身心健康，脫離不了日常飲食

當承受壓力時，體內會分泌出壓力荷爾蒙來應對，這會快速消耗身體中的營養素。那些調節情緒的神經傳導物質，例如血清素和多巴胺，如果材料不足，激素合成就會出現問題，進而導致情緒低落和開心不起來的狀況。

5大營養素吃出好心情（按圖👇👇👇）

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這個時候就建議補充以下5種營養素：

一、優質蛋白質

攝取高質量的蛋白質，可以從蛋豆魚肉類下手。當你感到不快樂想要發洩時，不妨排除雪糕或朱古力這類甜食，改用含高蛋白質的食品（例如水煮蛋、豆漿或牛奶）作為代替，可以更有效地紓緩情緒。

二、Omega-3 脂肪酸

研究發現，持續補充Omega-3可以幫助改善患有抑鬱症患者的症狀。想要補充含有 Omega-3的食品，可以從魚類、亞麻仁油和堅果等獲得。

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三、礦物質鎂

飲食中綠色蔬菜、全穀類、堅果類、豆類、海鮮等，都含有豐富的鎂。如果有失眠症狀的話，可以在睡前喝一杯堅果飲，有助於縮短入睡時間喔。

四、維他命B雜

維他命B雜多存在於家禽與魚類、全穀類、綠葉蔬菜和堅果類。台灣Heho營養師強調，雖然綜合蔬菜、水果飲料也可能攝取到維他命，但最好讓飲食來自天然的「原型食物」，以確保營養攝入足夠充分。

五、維他命C

高壓狀態下，需要補充更多維他命C維持免疫力。建議每天吃2-3份水果補充足夠維他命C。如果平常沒有吃水果的習慣，也可以練習先從每日都有攝取到水果開始。

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要保持情緒平穩，除了應該「好好吃」外，還不可忽略運動、充足睡眠和補充水分。每天好好照顧自己的身體，身體也自然會用好心情回報你！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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