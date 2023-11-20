脫髮｜外國科研利用3D打印培養出毛嚢 這些亦食物有助改善脫髮！

隨著年齡增長頭髮變得稀疏，是人類無法改變的命運，雖然現時亦存在不少「髮再生」的治療，但這些治療大多是「治標不治本」，只能減慢頭髮流失，同時服務的費用昂貴，又不是人人都負擔得起。要改變「逐漸變禿」的狀況，人類就唯有依賴最新科技！近日，外國就有研發出用３Ｄ打印技術，培養出人體皮膚組織中的毛囊。



（圖片來源：科學期刊《Science Advances》）

據外媒報道，由美國倫斯勒理工學院（RensselaerPolytechnic Institute）科學家領導的研究團隊，成功在實驗室的人體皮膚組織中，利用 3D打印技術，產生培養毛囊。這項新研究不僅釋放了工程皮膚毛髮生長的潛力，而且還為再生醫學和皮膚病學測試的變革性進步奠定了基礎。科學家也正在研究幹細胞，使老化的頭髮重新生長。

專家表示，毛囊的實際作用遠比一般人想像的大：毛囊負責產生汗液，幫助調節體溫，並且含有幫助皮膚癒合的幹細胞。另外，人造毛囊亦有助於提高外用藥物和化妝品的進行測試時的準確性，令其成為皮膚病學測試的重要組成部份。

研究負責人 Pankaj Karande 博士在一份聲明中表示，「目前的實驗只是用於驗證概念，以證明可以使用 3D 生物打印技術，以高精度、可重複的方式創建毛囊結構。未來的皮膚生物製造必然會需要這種自動化過程。」

（圖片來源：科學期刊《Science Advances》）

這項研究結果已發表在科學期刊《科學進展》（Science Advances）上，該成果在再生醫學和藥物測試中具有潛在的應用。目前，這些組織的壽命只有兩到三週，這不足以讓毛幹發育。研究小組未來的目標旨在延長這一時期，讓毛囊進一步成熟，並為其在藥物測試和皮膚移植中的應用鋪平道路，預計數年內可以培養長出毛髮的人工皮膚移植物。

常見７大造成脫髮成因

脫髮通常是由多種因素引起的，以下是常見的脫髮成因：

1. 遺傳因素：頭髮稀疏和脫髮問題可能與家族遺傳有關，因此如果家族中有人有脫髮問題，那麼自己也可能會有這個問題。



2. 荷爾蒙變化：荷爾蒙變化也是脫髮的常見原因，例如女性在懷孕、哺乳期和更年期等生理週期中，荷爾蒙水平的變化可能會導致頭髮脫落。



3. 營養不良：飲食不均衡或營養缺乏也可能導致脫髮問題。



4. 壓力：長期的精神壓力和焦慮可能會導致頭髮脫落。



5. 疾病和藥物：許多疾病和藥物也可能導致頭髮脫落，例如甲狀腺問題、自體免疫疾病、化療等。



6. 頭皮狀態：頭皮健康狀態也會影響頭髮的生長和脫落，例如頭皮油脂過多、頭皮屑等問題。



7. 環境和生活方式：環境和生活方式也可能影響頭髮的健康和脫落，例如長期暴露在紫外線下、使用過多的化學染髮劑或使用過多的熱工具等。



相關文章：【脫髮】頭髮濕用電髮夾太熱易斷髮 10個護髮知識減脫髮危機👇👇👇

+ 18

13款食物有助改善脫髮！

毛嚢再生的技術仍有待發展，如果不想變成禿頭，除了等待未來的科研結果外，其實攝取特定營養素亦有幫助，從營養的角度來說，飲食中缺乏蛋白質、鐵質、維他命B12等這些營養素，都可能導致脫髮。要預防脫髮，日常可從飲食中吸收足夠營養改善。

▼按圖看哪些食物、攝取哪些營養有助防止脫髮👇👇👇：

+ 24

1. 雞蛋



雞蛋富含蛋白質和生物素（又稱維他命H），有助維持頭髮健康，是促進頭髮生長的重要元素。根據《Dermato Parct Concept》研究發現，毛囊中的主要構成營養為蛋白質，攝取不足蛋白質會造成脫髮。

2. 莓果



莓果中富含有益的化合物和維他命C，具強效抗氧化功能，促進頭髮生長。據《Nutrients》研究發現，維他命C可以產生膠原蛋白，為其中一種蛋白質，有助頭髮健康生長，避免頭髮變得脆弱和易斷。

3. 菠菜



根據《Nutrition Data》，菠菜富含葉酸、鐵、維他命A等有益營養素，可促進頭髮生長。當中的維他命A可以幫助產生皮脂，滋潤頭皮，維持頭髮健康。

4. 高脂魚類



三文魚、鯡魚和鯖魚等高脂魚類可促進頭髮生長。《J Cosmet Dermatol》一項針對120位女性的研究發現，服用含有Omega-3脂肪酸的高脂魚類可以減少脫髮和增加頭髮密度。

5. 番薯



人體可以透過食用番薯，將β-胡蘿蔔素轉化為維他命A，促進頭皮皮脂生成，加快頭髮生長速度，令頭髮更濃密，還能防止其他毛囊退化。

6. 牛油果



牛油果含豐富維他命E，那是一種抗氧化劑，可通過中和自由基幫助抗氧化，促進頭髮生長。

7. 堅果



堅果含有多種可促進頭髮生長和維持頭皮健康的營養物質。根據《Dermatol Clin》的研究，堅果含多種維他命B群、鋅和必需的脂肪酸，缺乏任何一種營養素都可能導致脫髮。

8. 籽類



籽類食物如亞麻籽可以較少的卡路里提供大量的營養，包括維他命E、鋅和硒，有助促進頭髮生長和修復。而且，某些種子如亞麻籽和奇亞籽也含有omega-3脂肪酸，能減少脫髮情況出現。

9. 三色椒



三色椒富含維他命C，有助於促進膠原蛋白的產生，從而有助增強頭髮韌度，可幫助頭髮生長。《Int J Trichology》的研究發現，維他命C作為強抗氧化劑，能保護髮束免受氧化壓力。

10. 蠔



《Dermatol Ther》的一項研究發現，蠔含有豐富的鋅，能促進頭髮的生長和延長修復周期，生蠔1安士（28克）含有的鋅是日常攝取量的71%。不過，攝入過多的鋅也會導致脫髮。

11. 蝦



蝦含有蛋白質、鋅、鐵、維他命B群和D的重要來源。《Int J Dermatol》一項研究指，維他命D3可以刺激毛囊生長，缺乏這種營養會引致脫髮。

12. 豆類



紅豆、綠豆、毛豆、蠶豆、扁豆、豌豆、大豆、四季豆等都是豆科植物。根據《Nutrition Data》指，豆類含有植物性蛋白質、鐵、生物素、葉酸和鋅，可促進頭髮生長和修護。而大豆更是豆科植物最有效改善脫髮的食物，《Food Nutr Res》一項研究中更表明，大豆中富含亞精胺（Spermidine），可促進頭髮生長。

13. 肉類



肉類中的蛋白質有助於頭髮生長，並有助於修復和增強毛囊。《Regulation of Tissue Oxygenation》一書中提到，紅肉如牛肉，含有更多的鐵，容易被人體吸收，有助於紅細胞向毛囊輸送氧氣，促進頭髮生長。