銀髮心臟｜6旬漢腳腫泛紅竟是血栓！致死率極高　坐得多是大忌

居於台灣陳先生是60歲大學教師，有肥胖、血壓和血脂肪偏高問題，每天坐1、2小時的車上下班，回家後都坐在梳化上看電視，也不大運動，有一天起床發現自己右腿腫起來，顏色略為泛紅，感覺緊繃疼痛，到醫院檢查發現右腿的深層靜脈內有大塊血栓阻斷血流，緊急住院使用抗凝血藥。



醫生指出，腿部的深層靜脈栓塞不但會造成局部腫脹，如血栓不幸脫落，有可能會沿着血流進入心臟，堵塞肺動脈，會引發嚴重的缺氧甚至休克，致死率相當高，也是所謂的「經濟艙症候群」。

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台灣國泰綜合醫院心血管中心主診醫生蘇彥伯解釋，正常狀態之下，血液靠心臟的收縮經過動脈輸送至末端的器官及肢體供應營養，經過微血管重新在靜脈匯集，透過肌肉的活動以及體內壓力的變化重新流回心臟，整個過程應該是持續暢通無阻的，但是當血液的黏滯性增加，流動受到阻礙，加上血管的內皮受到損傷，就有可能引發血栓的形成。

像是陳先生，長年的肥胖及高血脂會增加血液的黏滯性且引發氧化壓力而造成血管發炎產生內皮的傷害，再加上長時間的乘車、久坐讓血管的流動受阻，久而久之就有可能引發血栓，且腿部的深層靜脈栓塞不但會造成局部的腫脹不適，血液的不流通會容易造成局部軟組織的感染以及潰瘍，如血栓不幸脫落，有可能會沿着血流進入心臟，最終堵塞肺動脈，這時會引發嚴重的缺氧甚至休克。

蘇彥伯說，近年來由於飲食和生活習慣的西化，肥胖人口比率越來越高，生活型態也越來越偏向少動久坐，造成臨床上看到深部靜脈栓塞患者越來越常見，年齡層也越來越，且要注意的是，女性長時間使用避孕藥、荷爾蒙，或者是體內潛藏有惡性腫瘤，也是造成靜脈栓塞的高危險因子，在臨床上不時會看到本來是因為深部靜脈栓塞來醫院診治，後來在後續檢查中意外發現有惡性腫瘤的情況。

蘇表示，一般人士要避免深部靜脈的栓塞，最重要的就是避免讓容易產生血栓的危險因子形成，如積極的控制體重並且維持健康的飲食型態，避免血脂肪上升增加血液的黏滯性以及減少血管內皮的發炎與受傷；也要避免久坐的型態以及適度的運動促進靜脈的回流，且女性在長時間使用避孕藥時要特別注意是否有靜脈栓塞的徵兆；最後就是定期的健康檢查，早期察覺可能的誘發引子。

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