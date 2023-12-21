血便｜睡到一半下腹痛醒排血便怎麼辦？持續出血務必立即就醫檢查

有讀者來信「T老師信箱」詢問，她日前夜間睡到一半腹部劇痛有便意，坐馬桶許久都排不出來，下腹非常痛，她把硬便摳出一些後雖然順利排出，但後來變成拉血便，半夜衝急診。



待了半天，醫師檢查認為是痔瘡或婦科問題，讓她出院再找其他醫師，但因讀者身在德國就醫不便，不知該怎麼自救？

大便有血塊是什麼原因？（按圖👇👇👇）

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旅德讀者跨海問：半夜痛醒血便怎麼辦？

這位年近60歲、旅居德國的讀者表示，她當時睡中肚子痛醒，後來上廁所有像「便秘」大不出便的感覺，但痛在下腹、肛門並不會痛，在她努力挖出硬便後有順利排出，但隨後變成腹瀉拉血便，因為她有生以來第一次拉出這麼多的血，便快速到急診。醫師做了抽血、驗尿、聽診、做超聲波、檢查心律、打點滴，期間她又上了6次大號，不再腹瀉而是軟便，但仍舊是血便。

後來醫師再驗了一次血，也照超聲波，遂告訴讀者她可能是痔瘡或婦科問題，請她出院再找直肛科醫師（Proktologe）和婦科醫師檢查。讀者說明，她後續還是持續軟血便，上廁所時下腹痛，後來吃了台灣帶去的消炎止痛藥，疼痛有減緩一些，因為她住在德國小鎮，預約看診很不方便，不知道醫師可否提供她自救方法？

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醫：若持續出血 建議再緊急處理

台灣嘉義大林慈濟醫院大腸直腸外科醫師吳晉嘉表示，依讀者所述的情況，如果出血量很大，甚至到會暈或肚子大痛都沒有改善，可能還是要再回急診做緊急處理。但若服完藥、血止住、而且比較不痛，可以先喝點水吃一些軟便藥，看看有沒有改善。

吳晉嘉說明，德國的醫師會認為可能是婦科或大腸直腸問題，要她去檢查，原因是子宮、卵巢等婦科器官和大腸直腸很接近，所以一般會都建議要看看，不過如果是婦科腫瘤壓迫產生的問題，出血的部位可能會是陰道而非血便。

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年過50大腸癌風險高 建議務必做大腸直腸鏡

吳晉嘉提醒，即使讀者的後續狀況恢復，年過50歲若未曾進行過大腸直腸鏡檢查，都建議一定要耐心等候直肛科醫師的門診，進一步進行大腸直腸鏡，因為50歲以後是大腸直腸癌好發年齡。

而且因為一般的痔瘡或便秘，通常不會讓人睡到一半痛醒，一定要仔細檢查是否腸道有阻塞，否則下次可能還會再發生，以免嚴重到整個大腸不通，恐怕有引發腹膜炎的風險，一定要趕快處理。

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