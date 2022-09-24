大腸癌｜不一定會血便！左右側大腸癌症狀不同　瘜肉多久會變癌？

大腸癌是從大腸長出惡性腫瘤，依照腫瘤發生的部位，又可分為「結腸癌」與「直腸癌」，因此大腸癌又稱為大腸直腸癌或結直腸癌。



大腸長度約90公分到150公分，從盲腸接升結腸，連著橫結腸到降結腸，接著是乙狀結腸到直腸最後至肛門，以「ㄇ」字型彎曲在腹腔的四周。以左右側來區分的話，「右側大腸」包括盲腸、升結腸以及部分近端橫結腸；「左側大腸」則包括部分的橫結腸、降結腸和乙狀結腸。如果腫瘤位於直腸，就稱為直腸癌。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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不一定會血便！大腸癌有哪些症狀？

大腸癌初期症狀並不明顯，因為大腸癌剛形成時，只是一小團癌細胞，並不會引起腸道症狀；逐漸成長增大後，才會產生症狀。而依照腫瘤位置的不同，引起的症狀也不同。

1. 右側大腸癌：腹痛、貧血、體重減輕、腹脹等。

2. 左側大腸癌：大便習慣改變、腹痛等。

3. 直腸癌：血便、大便習慣改變、裡急後重等。

4. 晚期症狀可能會有疲倦、厭食、體重減輕等，和轉移出去的部位有關。



「大腸瘜肉」一定會變大腸癌？

另外，與大腸癌有關的「大腸瘜肉」，是發生在大腸黏膜的突起物，可分為增生性瘜肉、發炎性瘜肉和腺瘤等；而只有腺瘤才有可能形成惡性腫瘤。大腸癌腫瘤形成的模式，從正常黏膜經腺瘤階段進行至癌症，是由一連串基因的改變，積聚而成。有些研究顯示，從正常大腸黏膜變成大腸腺性瘜肉，平均所需時間約為10年，從腺性瘜肉成為大腸癌則約需5年時間。

▼7種人大腸癌高危險族群（按圖👇👇👇）

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大腸癌因素多，可概分3大類

大腸癌的發生主要和年齡增長、飲食及生活習慣、遺傳等因素有關。大腸癌可分成3類，偶發性大腸癌、家族性大腸癌與遺傳性大腸癌。大約7～8成的癌友屬於偶發性大腸癌，好發於50～74歲；而遺傳性大腸癌因為有基因變異，年輕病友的比率相較其他大腸癌高，但整體來看，偶發性大腸癌的比例還是佔多數。

1. 偶發性大腸癌

目前仍與環境因素如飲食、生活作息與運動習慣有極大關係；一般人終身罹患大腸癌的風險約5～7％。

2. 家族性大腸癌

家族一等親內有1人在50歲以下罹患大腸癌，或者一等親內有2人在任何年齡罹患大腸癌，即可稱作家族性大腸癌。若一等親內有1人罹患大腸癌，子女的罹癌風險會提高2倍；若一等親內有2人罹患大腸癌，風險則提高4倍。

3. 遺傳性大腸癌

主要的是遺傳性非瘜肉症大腸直腸癌（HNPCC），有明確的基因變異。除了大腸癌外，家族中若有很多人有癌症，包括子宮內膜癌、胰臟癌、胃癌、小腸癌、腦癌、皮膚癌等，就要強烈懷疑帶因，建議家族做基因檢測，並從25歲開始追蹤各項可能罹患的癌症。

▼大腸癌預防貼士（點圖👇👇👇）

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Ｑ：大腸癌與直腸癌有什麼差別？

直腸癌通常分化不好的病理組織比例較高，例如黏液性腺癌與印戒細胞癌在直腸癌的比例較高，屬於預後比較不好的組織表現。

此外，兩部位的血液分布不同，會影響癌細胞轉移的部位。大腸與肝臟有肝門靜脈循環連接，所以大腸癌容易轉移到肝臟；而遠端直腸的下直腸靜脈，直接回流入下腔靜脈，跳過肝門靜脈循環，因此出現遠端轉移到肺部的比例較高。而相對於局部、沒有淋巴轉移的病灶，遠端轉移預後較差。簡單來說，相較大腸癌，直腸癌的轉移較多、存活率較差，因此危險性較高。

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