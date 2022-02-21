腸胃｜反覆肚瀉兼有血便？或為潰瘍性結腸炎　好發於50+族群

持續或是反覆拉肚子、甚至伴隨血便，不要以為只是吃壞肚子，當心罹患了潰瘍性結腸炎。1名30多歲的男性上班族，跑廁所從1天3、4次到5、6次，甚至嚴重到1天10次，幾乎離不開馬桶，且全身癱軟無力，嚴重影響到正常工作，最初以大腸激躁症治療，後來開始出現血便，經過進一步檢查才確診為潰瘍性結腸炎。



潰瘍性結腸炎 主要是免疫系統異常

潰瘍性結腸炎屬於慢性、反覆性的發炎性腸道疾病，在歐美國家較常見，而台灣近幾年來也日趨增加。來自台灣的中醫生曾子澄說明，潰瘍性結腸炎主要是免疫系統異常，抗體攻擊自身腸道，導致腸道發炎、水腫，嚴重時1天腹瀉10幾次伴隨出血，並引發胃痛、胃悶等腸胃道不適症狀，好發於15至30歲及50至60歲中年族群。

至於潰瘍性結腸炎的致病機轉，目前尚未有明確的答案，主要以先天基因遺傳及後天免疫異常引發，若未及早治療，當心增加日後癌變機率，嚴重甚至腸穿孔，恐須進行切腸手術。

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潰瘍性結腸炎 應留意血便與發炎指數

曾子澄醫生表示，患者在罹病初期容易被誤判為大腸激躁症，因為兩者症狀類似。潰瘍性結腸炎常見的症狀是拉肚子、血便，然而大腸激躁症則可能出現腹瀉、便秘或腹瀉與便秘交替的混合型，通常不會伴隨血便。

值得注意的是，潰瘍性結腸炎經抽血檢查會看到發炎指數偏高，經內視鏡檢查會看到結腸部分有紅腫發炎的現象，而單純大腸激躁症經過檢查後不會有上述異常。針對潰瘍性結腸炎的治療策略，西醫採用免疫製劑、類固醇、生物製劑來抗發炎和抑制免疫功能，副作用是身體容易產生疲倦、虛脫等情形。

曾子澄醫生指出，部分患者會因為西醫控制效果不好，或想減少西藥的使用，轉而尋求中醫治療，前述罹患潰瘍性結腸炎的男性上班族最初經西醫口服藥治療，合併每天使用肛門塞劑，以降低腸道發炎反應，直到前來求診輔以中藥治療，使用塞劑從每天1次，逐漸減少到1周1次，腹瀉症狀也減少，現在已能正常上班、生活。

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中醫治療潰瘍性結腸炎 藥方以清除大腸濕熱為主

中醫認為潰瘍性結腸炎源於大腸「濕熱」，因為是自體免疫過抗引起，治療上會採用清除大腸濕熱的藥方，例如：黃連解毒湯、葛根芩連湯，搭配金銀花、青蒿、黃芩等幫助免疫調節的藥材。

若是嚴重出血的患者，中醫會使用仙鶴草、側柏葉、地榆等來收斂止血。當症狀由急性期進入緩解期，中醫會針對中焦脾胃不足，以理中湯、小建中湯等處方加強補虛、補氣，增加患者的精神和體力。

潰瘍性結腸炎在治療上相當棘手，治療之外，飲食和生活的習慣也需要注意。從急性期進入緩解期，患者必須要找出是那些食物引起自己身體不斷發炎的反應，可藉由抽血檢測過敏原，或是透過飲食日記來觀察，曾子澄醫生另外提供觀察病情嚴重程度的3個主要症狀，包括：拉肚子次數有無減少？是否還有出血？以及腹痛的嚴重程度。

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腸道日常保健 掌握「移除、修復、維持」3招

關於腸道的日常保健，主要有「移除、修復、維持」3招，曾子澄醫生進一步解釋如下：

1. 移除

是指移除過敏原的食物，避免服用抑制胃酸的藥物，包括市售的開架胃藥及抗生素，以免引起腸道菌叢失衡，恐會再次出現腹痛、腹瀉及血便等症狀。另外，鮮奶、起司等乳製品容易刺激腸道，應忌口。

2. 修復

則指可以補充魚油、豆類、維他命D，以及富含Omega3的鮭魚、鯖魚和秋刀魚等，這些能降低腸道發炎反應。中藥材可以選擇薑黃、白芨，能幫助腸道黏膜進行修復。

3. 維持

指的是維持腸道環境健康，可以選擇高纖維、低油及良好蛋白質的食物，可以多攝取花椰菜、小白菜等十字花科食物，高纖食物可以選擇如：薏仁、糙米、木耳等。此外，紅肉要盡量少吃，若要攝取蛋白質，建議以魚肉代替紅肉。

臨床上不論是潰瘍性結腸炎、胃食道逆流或是腹瀉等病患，常會詢問「可以補充益生菌嗎？」，對此曾子澄醫生呼籲，坊間益生菌種類多元，建議依照醫囑使用益生菌是比較好的方式，且因為菌種各有不同，並非適合每個人的狀況。若出現腸道疾病等相關症狀，不應隨意服用胃藥或止瀉藥，應就醫檢查，確定病因，才能對症下藥。

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