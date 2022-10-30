甲狀腺｜甲狀腺結節恐變成癌症！這個族群高危出現5種症狀需小心

甲狀腺癌並未進入男性癌症排行前十名，卻在台灣女性十大癌症排名第四名，顯示甲狀腺癌好發於女性。



而比起其他症狀更為明顯的癌症，甲狀腺癌早期大多無明顯不適，更容易被默默忽略，需定期檢查才有機會早期診斷出。

什麼是甲狀腺癌？常見6大前兆（按圖）

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半數50歲以上女性都有甲狀腺結節！約5%會成為癌症

甲狀腺位在頸部氣管的前方及兩旁，形狀像美麗的蝴蝶結。甲狀腺結節好發於女性，且年紀愈大愈常見，50歲以上女性，平均50%患有甲狀腺結節，雖僅約5%會惡化成甲狀腺癌，但當超聲波檢查發現結節的形態有疑慮時，醫師會安排進一步的細針穿刺及細胞學檢查來評估是否有癌細胞存在。

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出現5種症狀，儘速進行超聲波檢查

甲狀腺癌在早期大多無明顯不適，單靠症狀相當難以察覺，需定期以超聲波檢查才有機會早期診斷。她提醒，當出現脖子有以下症狀，應立即就醫安排檢查以確認是良性的甲狀腺結節腫大或惡性腫瘤所致。

1. 局部腫大或腫塊

2. 頸部疼痛

3. 吞嚥困難、容易嗆到

4. 持續性咳嗽、聲音沙啞

5. 呼吸困難



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甲狀腺的評估除了理學檢查的視診及觸診，最重要且方便的影像檢查是甲狀腺超聲波，檢查時間短、不具放射線，可清楚檢視每個角落，找出可疑的結節，搭配細針穿刺細胞學檢查，提高癌症診斷率。超聲波還可評估鄰近的淋巴結是否有異常或轉移的可能，作為後續專科醫師治療方針的參考。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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