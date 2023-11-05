癌症｜6種症狀持續逾1個月恐罹癌！觀察痣變化判斷是否皮膚癌前兆

當人們得知自己罹患癌症時，常感到「為什麼會是我？」然而，癌症屬於慢性疾病，通常在發病前會出現一些症狀，這些症狀會持續1至2個月，或是反覆發作，可能就是癌症的先兆之一。



可依照文章中的症狀檢視自己，如有發生請儘快就醫詳細檢查！

8種常見癌症早期警號（按圖看清👇👇👇）

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以下6種症狀可能指向癌症，一起來檢視：

一、皮膚上痣的變化：

皮膚癌在台灣十大死因中排名第九。最具惡性的黑色素瘤，在初期看似無害的痣，可以透過「ABCD辨別法」初步判斷是否可能為癌症。

ABCD辨別法：

- Asymmetry（不對稱）：痣的形狀、大小不規則。

- Border（邊緣）：痣的邊緣並不是平滑的，甚至有突出、凹陷等。

- Color（顏色）：痣的顏色不均勻，可能是黑色、棕色的交錯。

- Diameter（大小）：黑痣直徑大於0.6公分，甚至還持續長



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二、排便困難：

許多人會將便秘、腹瀉、放屁頻繁等症狀視為大腸癌的徵兆，然而這些症狀通常也可能與其他腸道疾病相關。值得一提的是，「裡急後重」是大腸癌最具特徵的症狀之一，表現狀況就像是肚子裡面充滿便意、很急的想上廁所，但卻有種大便堵在肛門口的感覺。另外，若年齡超過50歲，出現排便習慣改變（如拉肚子、便秘交替）的情況，建議儘早進行檢查。

三、食慾不振、噁心、體重快速下降：

腫瘤的異常生長需求特別多的血液、氧氣和營養，因此會迅速消耗身體的營養，導致明顯的體重減輕。若在未進行節食的情況下，體重在一個月內下降超過原來體重的10%，需特別引起警覺。此外，位於腹部（如腸胃道、肺部下方、肝臟、胰臟）的腫瘤容易壓迫到中樞神經或腸胃道，導致食慾下降、噁心、食量明顯減少。

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四、頻繁感冒、不明原因發燒：

雖然「頻繁感冒」可能看似免疫力下降的表現，但免疫力低落也是癌症的潛在症狀之一，尤其在肺癌病例中，如果在1個月內感冒2~3次以上，每次感冒會維持1星期，表示肺部遇到了「大問題」。

五、容易出血、瘀血：

若出現蒼白的臉色、容易疲倦、力氣不足、食慾不振，或者易於出血、瘀血等情況，這可能與血小板和凝血功能的問題有關。特別是對於兒童來說，這可能是血癌的症狀之一。對於女性來說，停經後或非經期出血，有可能是子宮內膜癌的徵兆。

六、身體出現腫塊：

癌細胞轉移時會侵犯淋巴結，如果在鎖骨、脖子上出現一個或多個硬塊，且無法移動、持續增大而不疼痛，這可能與癌症相關。

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以上症狀一旦出現，建議儘早尋求專業醫師的診斷與治療，以提升癌症的早期發現及治療率。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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