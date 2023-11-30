癌症｜血尿、腹部背部疼痛恐患泌尿道癌症！盤點5大前兆要注意
撰文：中天新聞網
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所有的癌症都是及早發現、及早治療，多半都可以達到很好的效果，泌尿道癌症也不例外，對此，就有醫師表示，出現「5症狀」恐是泌尿道癌症前兆！
台灣台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在Facebook發文表示，對付「泌尿道癌症」最好的做法就是莫驚慌莫害怕，若能早期發現早期治療，治療多半都能達到一定效果，為此，他也整理了以下「5前兆」給大家參考：
泌尿道癌症5前兆（按圖看清👇👇👇）
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1. 血尿：血尿是泌尿道癌症最常見的症狀之一。台灣戴醫師要提醒，無論是發現尿有微細的粉紅色條紋，還是明顯的紅色尿液，都一定要有所警覺，就算不是癌症，血尿也是泌尿道內部異常的警示，如果發現請盡快來掛號。
2. 排尿異常：泌尿道癌症可能導致排尿模式的變化，像是頻尿、尿失禁、排尿困難或排尿不規則。當然這些症狀也可能是因為其他因素引起，但如果這些狀況突然出現，而且幾天內不見改善，都請盡快來掛號。
3. 腹部或背部疼痛：戴醫師之前也談過，因為泌尿系統的位子，所以腰背痛或是肚子痛，可能其實是泌尿道癌症所導致的。
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4. 體重下降：因為癌症會影響食慾和體內營養吸收，導致體重減輕。如果你沒有特別刻意減肥，但體重持續下降，請盡快來掛號。
5. 尿道不適：包括尿道口的潰瘍或腫塊、尿道口疼痛或灼痛，都可能是泌尿道癌症的症狀。
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