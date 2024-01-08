糖尿病｜暗燈也不要開！睡眠時開燈瞓　恐影響代謝增患糖尿風險

有許多研究顯示，睡眠問題與糖尿病間存在緊密關聯。專家指出，不少人「習慣開燈」睡覺，但此舉可能增加糖尿病風險。研究發現，讓一群年輕人在明亮的臥室中睡覺，隔天飯後血糖數值偏高，顯示已產生胰島素阻抗，將大增日後罹患糖尿病的風險。



《美國國家科學院院刊》在2022年3月發表一篇主題為「睡眠期間的光照會損害心臟代謝功能」（Light exposure during sleep impairs cardiometabolic function）醫學研究，指出開燈睡覺不只讓人減少深沉睡眠時間，更令人擔心的是，很可能傷害人體代謝系統。

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台灣復健科名醫、內湖恆新復健科院長王思恒在「一分鐘健身教室」Facebook專頁上分享這項研究實驗，該研究是讓20名年輕人輪流在漆黑及明亮的臥室中睡覺；亮度約是4顆60瓦鎢絲吸頂燈，意即比教室的照明要來得暗。

學者發現，開燈睡覺的受試者，在隔日服用葡萄糖後的血糖數值偏高，「這代表他們產生了胰島素阻抗。」

甚麼是胰島素阻抗？胰島素阻抗是指肌肉、脂肪和肝臟中的細胞對胰島素反應不佳，無法輕易從血液中吸收葡萄糖。血糖高於正常值，但還未達糖尿病判定標準，稱糖尿病前期，若再惡化就會正式進入糖尿病階段。

「明亮環境會使受試者的深層睡眠縮短、睡眠時的心跳升高。」研究人員推測開燈睡覺與代謝健康之間的關聯，夜間光線造成交感神經活性升高（興奮、緊張狀態），改變了睡眠結構，進而影響身體代謝葡萄糖的能力。

王思恒表示，早已有不少研究顯示，睡眠問題與糖尿病間存在緊密關聯。他建議，改善睡眠品質從確保臥室黑暗涼爽下手，不只提振白天精神，更能保護代謝健康。

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