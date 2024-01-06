便秘｜雪耳冇膠原蛋白？乳酪助通便竟不含纖維？3款食物常被誤解

許多人不知道「乳酪（優格）其實沒有膳食纖維」。營養師指出，膳食纖維來自植物細胞壁，只存在於「植物性」的食物中，因此市面上的乳酪會額外添加與好菌相互輝映。



來自台灣的營養師sabbi在Facebook分享，乳酪含有豐富的鈣質，幫助消化、腸道蠕動，不少人都認為乳酪有膳食纖維，因此幫大家整理三個容易被誤會的營養小知識，一起來看看。

是時候為乳酪、雪耳及蝦仁還一個清白！（按圖了解）

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1. 乳酪不含膳食纖維

膳食纖維來自植物細胞壁，因此只存在於「植物性」的食物中，像蔬菜水果、或酵母、蕈菇類。動物性的食物，包含乳製品，天然的情況下都不含膳食纖維。市面上有些乳酪會額外添加水溶性膳食纖維，讓乳酪中的好菌可以跟膳食纖維相互輝映、相輔相成，達到更好的消化道機能保健功效。

2. 雪耳不含膠原蛋白

雪耳（白木耳）常常被認為富含膠原蛋白，或甚至稱為「植物性膠原蛋白」。但其實膠原蛋白只存在於「動物性」的食物中，膠原蛋白是動物結締組織中的蛋白質。因此雪耳、桃膠、黃金果、秋葵等，完全不含膠原蛋白，雪耳黏黏的成分，其實是膳食纖維。雖然不是膠原蛋白，卻可以幫助體內環保，維持健康。不過要注意的是，雪耳/黑木耳飲品中，常常添加許多的糖，反而是造成膠原蛋白斷裂的元兇。

3. 蝦仁的膽固醇其實不高

蝦仁其實是膽固醇不高的，根據台灣食品資料庫中，每100克的明蝦仁含膽固醇120毫克、對比雞蛋含389毫克。只要不吃蝦頭，膽固醇的攝取量並不高。

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