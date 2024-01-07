維他命B雜｜助消疲勞？晚上不宜補？揭B雜4大誤解 蛋奶粟米助補充

想要提神、抗疲勞，「維他命B雜」是最熟悉的保健品，為甚麼補充維他命B雜可以補充體力、精神百倍？你對B雜認識多少？快搞清楚你對B雜是否有以下誤解。



維他命B雜非仙豆，別以為靠它就能提神醒腦！（按圖了解）

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解開你對B雜4大迷思

Q：吃B雜真能補體力、消疲勞？

A：身體缺乏均衡的營養素攝取，即使天天補充B雜也無法作用。



Q：疲累靠B雜就搞定？

A：補充B雜讓身體誤以為不累而繼續工作，反而傷身



Q：相同價格，劑量愈高愈好？

A：衛生署有訂定維他命的建議攝取量，並非愈多愈便宜就愈好



Q：晚上不可以吃B雜？

A：服用B雜是補體內的不足，任何時候吃都行



5種人容易缺乏B雜

老年人：年長者因胃部萎縮，對B12的吸收能力受限

素食者：B12主要存在動物性食物中

體質虛弱的病人：容易營養不良可補充B雜

嗜酒的人：B雜可幫助酒精代謝

孕婦：B雜能降低孕吐、幫助胎兒神經系統完整發育

想補B雜就吃這些食物

B1：多存在於全穀類食物如糙米、燕麥、粟米等及瘦肉中。

B2：牛奶、奶蛋製品、肝臟、蜆和深綠色蔬菜皆有豐富含量。

B6：瘦肉、肝臟、甘藍菜、蛋豆類、小麥胚芽、燕麥及花生等堅果類。

B12：存在於動物性食物如牛豬雞肉、蜆、魚類、奶蛋及其製品。

B3（菸鹼素）：動物肝臟及瘦肉中有豐富含量，其他如奶、蛋、堅果、全麥類也有。

B9（葉酸）：主要存在深綠色蔬菜如菠菜、西蘭花，橘色蔬菜如紅蘿蔔、南瓜中，肝臟、豆類、全麥及堅果類也含有葉酸。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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