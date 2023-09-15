肝癌｜一天工作12小時疲倦不止恐患癌！出現這些症狀必須立即求醫

台灣一名46歲在電商公司擔任主管的男子，這一兩年來每天工作12小時常覺得「怎麼睡都睡不飽」、全身痠痛，感冒還得拖上好幾週才痊癒，沒想到公司健檢結果卻發現罹患肝癌且已經末期了。



台灣資深媒體人小彤在《健康2.0》節目中指出，台灣上班族當中有三成約260萬人有慢性疲勞問題。一名在電商公司擔任主管的46歲男性，為了養家糊口拼命加班，甚至回到家還是盯著電腦看，每天工作超過12小時。

肝癌的常見徵狀（按圖看清👇👇👇）

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近一兩年他發現怎麼睡都睡不飽，還出現筋骨無力、肌肉痠痛，還容易喉嚨痛、頭痛症狀，感冒都得拖上好幾週，甚至應酬之後出現「眼白發黃」和嘴破情況。原本以為是壓力大、年紀大了不以為意，在一次公司健康檢查之後才發現罹患肝癌且已末期。

究竟哪幾種癌症最容易引起疲倦？該如何分辨是不是癌症呢？台灣家庭醫學科醫師王建宇指出，當發現合併體重減輕、體溫有時會微低燒就要注意。當癌症擴及全身一定會累，人體重要器官肝臟、肺臟、血液出問題也一定會引起疲勞，若有疑慮就要就醫。

肝癌4大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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台灣新光醫院家醫科醫師柳朋馳曾在節目中提醒，「會擔心疲勞表現出來，可能是惡病體質，就是跟癌症有關。」而經過統計與觀察，有3大癌症最常以疲勞表現，分別是肺癌、肝癌及血液性癌症，一旦伴隨相關症狀，請務必就醫。

柳朋馳指出，可從台灣人每年買保肝保健品比例高，就發現許多人有疲勞問題，但吃到最後症狀並未真正消除。最擔心的族群是疲勞表現可能與癌症有關，這是因為肺臟、肝臟及血液與廢物代謝、身體機能有最大關係；此外，還包括蛋白質合成及影響免疫系統有關，身體長時間處於強烈發炎狀況下，就會表現出疲勞。

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柳朋馳接著說，當患者出現癌症「惡病體質」可能都屬於比較中末期了，包括體重異常下降，在3個月內掉了5～6%、6個月掉10%，就擔心是惡病質。還包括異常疲倦、睡眠問題、食慾不振等，有時抽血甚至已出現嚴重不良、電解質失衡或貧血。

「一看到可能心裡都已經覺得不妙了。」柳朋馳指出，在面對患者以疲勞做為主訴，再看到這樣的實驗數據，心裡開始往癌症這部分做篩檢了。

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