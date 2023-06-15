肝癌｜台壯年醫生「肝癌末期」身亡　醫揭肝臟無聲求救6大訊號

台灣台大醫師廖永祥多年前因肝癌離世，當年他在38歲壯年時發現確診肝癌末期，而會察覺罹癌，也只是廖永祥在幫病人做完超聲波後，順手幫自己檢查，這一查卻在自己的肝臟上看到一顆10厘米大小的腫瘤，震驚不已。



根據台灣《健康2.0》報導，當時廖永祥在幫病人檢查完後，想起自己特別容易累，因此拿起超聲波掃了自己的上腹部，卻發現肝臟長了腫瘤，進一步的檢查後，確定罹患「肝癌末期」，遭告知只剩半年時間。

肝癌的常見徵狀👇👇👇

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之後廖永祥開始與病魔對抗，切除2/3肝臟，但沒隔幾個月後卻又再復發，只好再度接受手術，他始終不放棄，也在病情稍微穩定後回到工作岡位，繼續為病人看診，但令人難過的是，廖永祥還是在7年後因病離世。

廖永祥在大四時發現自己是乙型肝炎帶原者，之後只有靠著抽血確認肝功能，但由於肝功能正常，因此廖永祥也沒有多留心，也未定期做超聲波檢查。他的太太鄭愛柔曾說，丈夫錯過治療乙型肝炎導致變成肝癌，希望所有乙肝、丙肝患者務必記得抽血、做超聲波，避免憾事發生。

台灣肝膽腸胃科主任吳文傑說明，根據土耳其1,700多位肝癌病人的分析報告顯示，抽血正常的病人當中約4成其實早已罹患肝癌，此外，小於5厘米的肝癌，約6成幾乎沒有症狀，若抽血顯示異常，腫瘤大多大於5厘米以上，屬於晚期。

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乙肝約2成、丙肝則有8成病人會變成慢性肝炎，當變成慢性肝炎後，約1/4病人會走向肝硬化，而肝硬化後每20人就有1人可能罹患肝癌，建議乙肝、丙肝患者務必定期檢查身體，並且接受治療，丙肝治療後甚至有可能會完全痊癒。

台灣敏盛醫院副院長江坤俊指出，在台灣乙型肝炎多是由母體傳染，可能從小就有乙型肝炎了，經過20、30年期間，很有可能在30歲罹患肝硬化、肝癌。而丙型肝炎多是不潔針頭造成，若是20多歲感染丙肝，則到50、60歲才會肝硬化、肝癌，這也是兩者肝癌產生年紀的不同原因。

肝臟是沉默的器官，除了就醫檢查外，平常有哪些症狀，可能是肝出問題了？吳文傑說明，當身體出現6個表徵，如極度疲勞、右上腹腫脹、茶色尿液、皮膚搔癢、食慾不振、噁心嘔吐等，都有可能是肝臟在無聲求救的訊號，一定要儘速就醫。

5大預防肝病方法👇👇👇

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1. 極度疲勞

吳文傑解釋，腸胃科當中若有極度疲勞的患者求診，約1～2成有肝臟發炎。

2. 右上腹腫脹

當肝臟嚴重發炎，肝臟外面的包膜會腫脹，進而引起疼痛、不舒服。吳文傑補充，但若是輕微發炎，則不會有疼痛感。

3. 茶色尿液

受膽黃素的毒素累積影響，尿液有可能會變成茶色，同時伴隨眼睛黃。

6類人可能會罹患脂肪肝（按圖👇👇👇）

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4. 皮膚搔癢

當肝臟無法將毒素代謝出去，肝毒會累積在皮膚，皮膚會變得搔癢、乾燥。

5. 食慾不振

肝毒會影響腦部神經，對食慾造成影響。

6. 噁心、嘔吐

腦部神經受影響後，除了吃不下，也會出現噁心、嘔吐。

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