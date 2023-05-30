護肝飲食｜每天1杯無糖豆漿降肝指數！營養師傳授護肝4飲食抗肝癌

肝臟是身體最大的解毒工廠，也負責調節新陳代謝和分泌！



台灣營養師程涵宇表示，肝臟可將藥物、致癌物、食品添加物、環境污染物等，原來不屬於身體組成成分的外來物質轉化為無毒，建議民眾以4大飲食秘訣顧好肝臟健康。

護肝4飲食（按圖看清👇👇👇）

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降低肝癌風險：蔬菜、生大蒜、咖啡、綠茶

1. 蔬菜：台灣營養師程涵宇說明，每天多吃100g蔬菜，肝癌風險降低8％。

2. 生大蒜：大蒜具有抗氧化、抗發炎植化素。每周食用生大蒜超過7次，男性患脂肪肝的風險最高可降低29％，生大蒜的攝入量與降低患肝癌的風險有關。

3. 咖啡：具備抗菌、益生元、抗發炎、抗氧化、抗血脂、抗肥胖、抗糖尿病和心血管保護特性。幾項研究還表明，攝入咖啡可以降低肝病（包括纖維化、肝硬化和癌症）發病率。

4. 綠茶：程涵宇建議，民眾多喝綠茶，有助於增加身體抗氧化，可能對肝癌具有預防作用。

護肝抗發炎：人參、薑黃、朱古力

1. 人參：具有抗氧化特性，可以減少病毒、毒素、酒精等造成的損害。

2. 薑黃：降低脂肪肝和肝臟發炎。

3. 朱古力：可可有助脂肪肝患者增加抗氧化活性。

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調整肝指數降GOT：豆類、生薑、益生元

1. 豆類：程涵宇舉例，黃豆、鷹嘴豆等，含有複合式的碳水化合物、蛋白質、膳食纖維、礦物質，多吃豆類搭配低熱量飲食幫助降GOT，每天喝1杯無糖豆漿也超簡單！

2. 生薑：可降GOT、GPT、降血糖、抗氧化。

3. 益生元：改善GOT、GPT、胰島素阻抗。益生元纖維是一組不易消化的碳水化合物，存在於大蒜、蘆筍、韭菜、菊苣根、洋蔥當中。

抗脂肪肝：橄欖油、Omega-3魚類

1. 特級初榨橄欖油：減少脂肪肝、肝細胞腫脹、纖維化，防止脂肪過氧化。

2. Omega-3魚類：建議魚類可挑選Omega-3：Omega-6 比例小於1：4的魚類。12周改善脂肪肝。

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愛肝避吃6種食物

程涵宇最後也提醒，民眾應避免飲用含糖飲料，以免增加脂肪肝風險，另外，飽和脂肪，如肥肉、牛油、紅肉等會影響肝臟健康。香腸、火腿、加工肉，鈉含量高，還含有防腐劑、添加物、飽和脂肪、反式脂肪等，更是與脂肪肝、肝病死亡率有關。

此外，餅乾、脂肪抹醬等反式脂肪，也與脂肪肝、肝壞死性發炎有關。程涵宇補充，90％酒精要經過肝臟代謝，呼籲大家無論是哪種酒都要少喝，長期喝酒會造成肝炎。

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