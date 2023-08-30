運動健身｜每日快走4分鐘降罹患癌症風險！這類運動促進心肺健康

養成規律運動的習慣，可以降低罹患多種疾病的風險，包括心臟病和癌症。



然而，1項最新研究發現，對於無法規律運動的人來說，即使每天只進行4分鐘的高強度身體活動，也有助於降低罹癌風險。

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每天進行短暫的劇烈運動 可降低3成罹癌風險

這項最新研究是由澳洲悉尼大學的研究人員所進行的，他們指出，劇烈間歇性日常體能活動（VILPA），可以將罹患癌症的風險降低高達32%，而VILPA主要是指在日常生活中進行的短暫劇烈運動，如激烈的做家事或快走，都包含在內。

研究發表在《JAMA腫瘤學》（Jama Oncology）期刊，研究人員表示，這項大規模的群體研究結果表明，每天進行3到4分鐘的VILPA，可能與降低癌症發病風險相關；因此，VILPA可能是1種對於無法或沒有動力在休閒時間進行運動的人有希望的癌症預防手段。

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促進心肺健康又防癌！VILPA每日進行4分鐘就見效

該團隊評估了約22,000名沒有進行定期運動的人的日常活動，並透過穿戴裝置來監測其活動，而團隊對他們的健康記錄，進行了長達7年的追蹤，發現在此期間有2,356例新的癌症病例。此外，每天完成4到5分鐘VILPA的參與者，跟沒有進行任何劇烈活動的參與者比起來，罹患癌症的風險明顯較低。

研究的主要作者伊曼紐爾·斯塔馬塔基斯表示，多數中年人都沒有定期運動，這會使他們增加罹患癌症的風險，但透過可穿戴裝置的技術，研究發現了日常生活中短暫的偶發性身體活動對健康的影響。

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伊曼紐爾·斯塔馬塔基斯解釋，令人驚訝的是，每天只需進行4到5分鐘的激烈活動，且每次短暫進行約1分鐘，就能將整體癌症風險降低高達18%，對於與身體活動有關的癌症類型，降低幅度更可達32%。

劇烈間歇性日常體能活動（VILPA）有助於心肺健康，減少體內發炎，並能提高胰島素敏感性，研究人員認為這可能是降低癌症風險的原因，但往後仍需藉由其他實驗，才能進一步研究2者的關聯性。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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