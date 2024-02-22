二手煙｜吸煙不只傷肺更會傷害眼睛！恐罹患4大眼疾嚴重可致失明

二手煙會影響肺部發育和氣管已經是眾所皆知，但大眾可能會忽略，其實煙害也會影響眼睛，增加黃斑部病變、白內障、青光眼、乾眼症等風險，甚至導致嬰幼兒失明、眼睛受損。即使戒煙，失明風險仍比一般人高1.4倍。



走在街上，偶爾會看見路人站在街頭抽煙，飄散而來的陣陣煙味，讓人忍不住掩鼻快步離開。但二手煙會帶來的疾病危害可不只有慢性肺部疾病、肺癌、心血管疾病及中風等，多數人可能忽略，其實煙煙中的有害物質顆粒會隨煙物散落眼睛，造成不可逆的傷害，包括白內障、青光眼等病變，甚至永久失明。

戒煙的初期症狀、如何改善戒煙症狀與副作用？（按圖了解👇👇👇）

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煙草成分、自由基都會傷害眼睛！

台灣台大醫院眼科部主任王一中提到，煙草中含有尼古丁、焦油、一氧化碳等有害物質，這些物質通過呼吸系統進入血液循環到人體各處，當血液流經眼部時，會使得細胞免疫力下降，自由基也增加，導致眼睛發炎或眼部血液中含氧量不足及營養物質下降。

「吸煙不只是煙煙中的物質會對眼睛帶來傷害。」王一中強調，吸煙會促使身體產生自由基，會和眼睛細胞產生化學反應，使細胞失去功能，甚至破壞視網膜或眼球血管中的細胞，導致眼睛發生病變。另外抽煙也會加速感光細胞死亡，會讓眼睛吸收到更多光害。

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吸煙恐罹患4大眼疾，還會失明

綜上所述，吸煙會增加黃斑部病變、白內障、青光眼、乾眼症等發生機率。究竟風險會高出多少？王一中一一說明：

1. 老年性黃斑部病變

黃斑部是視網膜的一小部分，在視野成像扮演很重要的角色，也是最容易發生氧化的地方。黃斑部病變主要就是氧化傷害和老化而引起的，吸煙又會加速氧化，研究顯示，若是一天抽20支以上的重度吸煙者，老年性黃斑部病變機會是2到3倍、20年以上的失明機會是1.76倍。

總體而言，吸煙者罹患黃斑部病變的機率比不吸煙者多出2至4倍，且男女都是。另外，即使戒煙，20年後失明機會仍是普通人的1.40倍。王一中提醒，黃斑部病變會造成視力出現模糊或波浪狀區域，但通常早期沒有症狀，定期做眼科檢查才能及早發現。

2. 白內障

由於白內障會導致視力模糊，不論黃斑部病變或白內障，如果不及時治療，可能很快就會喪失視力。而吸煙者會因自由基在眼中堆積無法代謝，導致罹患白內障的機率，比不吸煙者多出2至3倍，要注意的是，白內障在這群人身上會更早發生且病程進展更快。

白內障初期有哪些症狀？如何發現自己有白內障？（按圖看清👇👇👇）

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3. 青光眼

吸煙者眼壓較高，正常的眼壓應介乎7至21mmHg，一旦開始吸煙，眼壓會立即高出5mmHg。長期高眼壓容易壓迫視神經，造成視神經的死亡，進而引發青光眼，因此他們罹患青光眼的機率也是一般人的2.9倍。

4. 乾眼症

由於煙煙中的有害物質顆粒會隨煙霧散落進眼睛，影響眼睛周圍組織，導致眼睛刺激發炎、浮腫。長期處在發炎狀態時，上皮細胞會病變，眼球表面、淚腺運作失常與慢性神經發炎，就容易引起乾眼症等疾病。

治療乾眼8方法（按圖👇👇👇）

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二手煙致孩子視網膜病變、眼睛損傷

另外，除了對吸煙者本身危害外，王一中提醒，過去也有研究發現二手煙造成年僅6歲的兒童出現眼睛受損情形。台灣國健署提到，家庭二手煙暴露率逐年攀升，對孩子影響可能會越來越巨大，煙害將成為威脅他們健康的警訊。不僅如此，孕婦吸煙對胎兒發展亦有直接影響，如下：

- 胎兒發生細菌性腦膜炎的可能性增加5倍。

- 胎兒大腦周圍組織腫脹時，可能導致眼部感染和其他視力問題。

- 早產亦會導致嚴重的眼睛問題，如早產兒視網膜病變，可能導致嬰兒永久性視力喪失。



王一中指出，目前台灣人中有眼疾且同時為吸煙者的比例已降低不少，及早戒除煙品，才能保護自己與周圍家人的眼睛健康，呼籲及早戒煙更好。台灣國健署也表示，拒煙還能減少花費，每天少抽1包煙，一年省下4萬5,625元台幣，戒煙10年，省下超過45萬元台幣，不僅能保護眼睛，還能有多餘花費能欣賞生活百態了。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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