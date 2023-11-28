眼睛健康｜眼睛紅有血絲是中風前兆？日常這樣做助修復避紅眼症狀

雙眼通紅的「結膜下出血」讓人怵目驚心，其成因與相關的眼睛保健為何？



結膜下出血 血管破裂所致

台灣台北市立聯合醫院陽明院區眼科主任張延瑞說明，結膜下出血就是結膜下的血管破裂，造成眼白紅腫，類似皮膚上的「瘀青」概念，但血液在眼球並不外流，而是積存在透明的結膜下，導致眼白明顯發紅。

是什麼原因導致結膜下出血？預防方法（按圖👇👇👇）

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與中風無直接相關 這些原因都可能發生

台北醫學大學附設醫院、台北醫學大學等單位，曾針對結膜下出血提出研究報告，顯示有結膜下出血症狀的人，中風機率較一般人高，然而其他國際上的大規模流行病研究，扣除共病對數據的干擾後，結膜下出血與中風無「直接」關聯，不必過於擔憂。

常見舉重、便秘、高血壓、劇烈咳嗽、打噴嚏、或用力過度等情形下，結膜下的微血管或小動脈可能會破裂出血，造成眼睛紅腫。

多數無感 眼睛出現不適快就醫

大多數病人並不自覺結膜下出血，通常是被他人指出或照鏡子時發現。如果無疼痛或模糊視覺，就無需過度擔心，即便出血範圍較大，亦不會對眼睛造成問題。但如果眼睛感到不適，如腫脹感，疼痛或有其他症狀，也可能是病毒感染引起的結膜下出血，建議至眼科掛號進一步診斷。

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日常這樣做幫助修復 避免出血症狀

治療過程中，紅眼症狀需要一到兩週才會完全消退，就像瘀青消退的時間一樣。另外，如果長期反覆多次出血，要懷疑有有凝血異常疾病，建議檢查凝血因子是否正常、有無血友病史，大多數的人都是某條血管特別脆弱，一直反覆破裂，這時候注意減少用力、多吃維他命C幫助修復，或能避免出血症狀頻繁發生。

控制血壓、避免過度用力 飲食清淡為宜

張延瑞提醒，結膜下出血相關的眼睛保健，第一個還是要控制平日的血壓，血壓太高的時候，任何地方都有可能會流血不止，年紀稍微大一點、血管硬化的族群也要特別注意，其次重訓、提重物導致腹壓上升、外力刮傷或刺傷眼睛等狀況，都有可能導致結膜下出血。

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平日飲食建議以清淡為主，中醫所謂的「火氣大」指的就是食物屬性較為燥熱，存在體脂肪或血液當中，造成血管刺激，就會產生發炎、腫脹等狀況，都有可能會讓出血容易發生，日常重口味、醃漬、添加香料的東西適度的吃，不宜吃太多。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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