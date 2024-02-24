胰臟癌︱患癌風險分先天、後天？醫揭符合1因素遺傳機率可高達50%
撰文：中天新聞網
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台灣一名35歲病患平時不煙不酒，身體健康，不過因為有胰臟癌家族史，擔心自己也有風險，篩檢發現胰臟有一顆0.6公分腫瘤，進一步切片確斷是「胰臟神經內分泌瘤」。
台灣禾馨民權健康管理診所院長林相宏在Facebook專頁發文提醒，胰臟癌風險有分先天和後天因素，先天因素中最重要的就是家族史，其中家族史有胰臟癌、乳癌、大腸癌都要小心，因為基因有些會重疊。
要準確診斷胰臟癌，須經過一系列專門檢查，其中主要的項目包括（按圖👇👇👇）
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為何這麼年輕會有胰臟腫瘤？林相宏說明，胰臟癌風險中，有一個族群是多發性內分泌腫瘤（Multiple endocrine neoplasia），家族中會有很多內分泌系統的問題，從腦下垂體、副甲狀腺、胰臟、腎上顯等都可能有腫瘤，是一種MEN1基因突變相關。
林相宏表示，該族群從很年輕、大約30-40歲就會開始發病，臨床上可能會有腎結石、胃潰瘍、低血糖、視野缺損、頭痛等症狀；該名病患因有強烈家族史，建議進一步基因檢測，釐清為何罹癌的原因。
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什麼家族史要做胰臟癌篩檢？林相宏提到，如果是多發性內分泌腫瘤家族史，其父母、兄弟姊妹以及下一代都要很仔細評估，會有50%的機率會遺傳給下一代；如果是胰臟腺癌的家族史，一位罹病是4.5倍風險，二位罹病是6.4倍風險，三位罹病是32倍風險，以上都建議要做胰臟癌篩檢。
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