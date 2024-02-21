手腳冰冷源於工作壓力？不一定是體寒？中醫師教這招消除手腳冰冷

冬天不少女性都面臨手腳冰冷的問題，但手腳冰冷並非限於冬天，且有些人是手腳冰冷身體發熱。以下中醫揭密手腳冰冷背後真相，看你是真冷底還是假冷底，並教你簡單改善手腳冰冷。



30多歲女手腳冰冷 原因竟是工作壓力？

台灣中醫師余雅雯分享案例，一位30多歲女性病人，經常都會手腳冰冷，更令人疑惑的是，也不一定是冬天，而且有時她覺得身體是熱的，但手腳都是冰的；後來經診斷後，才發現女患者的狀況與平時工作繁忙、求好心切，導致自律神經失調和情緒壓力過大有關。

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余雅雯指出，女患者這種情況屬於「肝鬱」，不是一般認為的體虛體寒，解決的方法不是補充熱性食物，反而需要疏肝理氣。除了開中藥給予治療之外，也建議她在平時可以利用運動和穴位按摩的方式來紓緩狀況。在調整生活工作模式後，女患者的症狀逐漸改善，手腳冰冷的問題得到有效控制。

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手腳冰冷中西醫視角大不同！你的冷底可能是假冷底

手腳冰冷是一個常見問題，西醫和中醫對這種現象的解釋大不同。余雅雯表示，從西醫的角度來看，手腳冰冷可能是心臟血管循環功能不佳的結果，而中醫則注重體質，會談到「冷底」體質，簡單來說就是體質偏虛寒。

余雅雯解釋，「冷底」的人通常怕冷、不愛喝冷飲、容易腹瀉，女性還可能有經痛和白帶多的症狀。另外還有一種「假冷底」（虛熱氣鬱），雖然四肢容易冰冷，卻同時伴隨著熱證如排便不順、口乾舌燥等症狀；血液無法正常流通到末端肢體，造成四肢末端血液循環不良，就會導致手腳冰冷。

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如何緩解手腳冰冷？按穴位改善還能增強免疫

針對兩種體質的不同，余雅雯建議，除了調理治療外，穴位按摩也是改善手腳冰冷的另一種方法。對於真冷底的人，可以嘗試按摩「關元穴」，位置在肚臍直下3寸處。而假冷底的人，則可以尋找「內關穴」，位於手腕橫紋正中，沿著兩條筋的中間往上約三指寬處。透過穴位按摩，不僅能改善手腳冰冷的症狀，還有助於增強免疫力，預防生病。

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