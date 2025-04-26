深圳停車位陷阱｜付了錢給對方「承諾可泊1年」　車主：7天已被趕

在深圳有一個共識：買車不難，找到一個穩定的停車位才難。愛車沒有定所，車主的心也跟着漂泊，此刻最容易被停車黃牛鑽了空子。



這些黃牛，把到處搜刮來的「免費停車位」、「低價停車位」訊息賣給車主，收取訊息費或者喝茶費。當然，如果訊息靠譜，合理合法，利用訊息差賺錢也沒有太多可指摘。也確實有人靠停車黃牛撿到了便宜，找到了免費停車位。但是，幸運的只是少部分，免費的東西才是最貴的。有些所謂的獨家訊息，更像是一個個盲盒。

有人花費600元（人民幣，下同）停了不到一星期便被黃牛安排的停車場清出，黃牛給出的解決方案是重新提供一個臨時停車場，可以停10天，後續則不再保障。一些受過傷又想求穩的車主，無奈之下接受了部分物業和保安開出的喝茶費，尋到一個「正規」的固定停車位，只是這喝茶費也得月月續費，日積月累，同樣是一筆不小的費用。看不慣這些「潛規則」的車主們，則情願停在路邊，運氣好當免費停車，運氣不好，罰單上的數字便是停車費。

泊「免費車位」，最常見的便是開出去便開不回來的情況。（深圳微時光授權使用）

免費停車地圖 80元有償分享

深圳人陳生近一年來一直在社交平台上尋找客戶，出售他的「深圳免費停車地圖」。據他介紹，他本人十年來在深圳搬家了八次，在多個區居住過。這份地圖他花了10年的時間去踩點，涵蓋深圳各個區的免費地上停車場。停車場的類型也比較多樣，有剛開業的新商場、樓盤、免費公園、體育館等，他這十年來因此免費停車省下了十幾萬。

考慮到尋找這些停車場時的油費花銷，他決定將這份地圖有償分享，定價80元。對於值不值這個問題，他有自己的考量：

地圖上有那麼多的停車場，近的不行就停到遠的去，地圖上至少都能有一個位置可以停得下。反正一整份地圖打包出售，能停一天就省一天，不用擔心80元會被騙。

向他諮詢的人很多，認為他的地圖沒有任何售後保障的也多，但願意掏錢買下這份地圖的人也有。

在各類社交平台上，這樣的深圳停車黃牛無處不在，而且規模還在不停地壯大，因為任何一位向黃牛支付過訊息費的車主，都有可能轉型成黃牛來「回本」。畢竟「交易」的只是一個訊息，沒有任何技術門檻，人人皆可入門。

停車位置在深圳北附近，離深圳北開車1.3公里，騎車2公里，地下車庫，新建樓盤預計還能停半年左右，有暗號，停車免費進出自由，但是收取一次性訊息費100元，可本人親自帶你停好沒問題再付費。

新手車主阿鄭向停車黃牛支付了100元訊息費後，獲得了深圳北站附近的這個免費停車場訊息，並在親測有效後決定轉售這個訊息。阿鄭了解到，目前這個免費停車場所屬的樓盤還未完全建好：「新建小區沒完全建好，手續不齊全是申請不了停車收費系統的，等他們建好了，手續辦好了，要收費的時候肯定會提前通知，到時候再把車挪走。」

我也不是專門賣這個的，我只是花錢買了，停好了，就分享這個訊息，我只想回本。反正停一天省一天，我自己也是長期停免費的地方，不能停或者開始收費就再找別的地方。

為了增加信任感，他還承諾如果該免費停車場一個月內清場了，他會全額退款，或者重新找一個免費的停車場，親自把人帶去停好。根據他的經驗，即使這是一個樓盤的停車場，但是車主進出無需鬼鬼祟祟，停車場保安一般不過問，也不需要打招呼。

任何一位向黃牛支付過訊息費的車主，都有可能轉型成黃牛來「回本」。（深圳微時光授權使用）

李亮作為新樓盤免費停車車主之一，同樣也在靠這個訊息差賺取訊息費。他的朋友是該樓盤的物業人員，給他透露了暫時可以免費停車，他的車已經在那裏停了一年，他保守估計今年應該還能再停一年。但是他不敢做出百分百的保證：

我實話實說，我不敢保證那個地方以後會不會收費，我只能說那個地方去年我停了一年，今年也一直停在那裏。

他的訊息費價格是80元，如果按照深圳的停車場低價20元/天來算，停夠4天往後都算賺。「到時不讓停了我朋友會提前發訊息通知，可以保證至少還能停3個月。」

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自家小區停車也逃不過「喝茶費」

其實，所謂的訊息費，用通俗一些的話來說，是「喝茶費」，這個詞在關於深圳停車場的討論裏，並不是一個新鮮詞。在深圳，不僅免費停車場需要「喝茶費」，一些正常收費的停車場也需要，一位難求依然是普遍的停車狀況。很多深圳人買完車後，交的第一筆學費，就是「喝茶費」。

深圳人李甜甜作為小區租客，在買車前向業主諮詢過停車位的問題，業主鼓勵她：只管買，到時物業管理處就有辦法安排車位。她沒想到，物管的辦法，首先取決於她有沒有辦法讓物管「開心」——先包一個1500元的「喝茶費」紅包，而且期限是一年。有了車位之後，再按照小區的收費標準繳納停車費，那1500元是額外的一次性花銷，只是獲得停車位的敲門磚。

深諳此道的深圳人陳波總結出了經驗：找到目標停車場，門口有保安找保安，沒保安就找物管，給「喝茶費」。

我在深圳每次搬家都能辦成停車月卡，就是給1500左右茶水，物管不會直接收，托熟人問才行。一次花了1200、一次1500。

按照正常流程，如果小區的停車位有限，業主和租客申請停車位需要排隊，而陳波認為所謂的排隊都是假的，「以前我排了一年都沒下文，給喝茶費一下子就有位置了」。

和陳波一樣幡然醒悟的車主比比皆是，一下子理解了沒有生命的車輛，也帶着人情世故。「深圳辦月卡好難，找物業管理2次未果，就說沒位打發走，態度也差，後來才發現託關係辦月卡要2000喝茶費。」

很多深圳人買完車後，交的第一筆學費，就是「喝茶費」。（深圳微時光授權使用）

小區的租客，停在自家小區裏也要交「喝茶費」，已經成了默認的潛規則，而有些人不願意縱容：

小區停車一個月300元，還要喝茶費200元，等於一個月要500元，我給得起，就是不縱容他們。

更有人雖然不住在小區裏，但靠「喝茶費」租到了小區裏的停車位，從而引起小區業主和租客的強烈不滿。一位業主反映，總有外來人想買通停車場保安，佔用停車位，「正是因為有這樣的人，我們小區才在業主的強烈建議下增收停車費，以前一天15元，後面漲到35元，今年準備漲到60元，看誰還敢來停」。

在二手交易平台上，關於深圳停車位出租轉讓的帖子有上千條，除去真正購買了車位但閒置了的業主，更多是計劃收取「喝茶費」的停車黃牛。在擁擠的城中村、老小區、公寓、寫字樓……都有停車位在轉讓出租，收取的價格從150元到2萬不等。諮詢的人也很多，側面也可以看出做深圳停車缺口的生意，目前還有很大的潛力。

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600元停7天 黃牛甩手不管售後

老話說，免費的東西才是最貴的，放在現在也適用。車子在黃牛介紹的停車場停了一個星期後，張進把車開出來轉轉，再開回去的時候卻被保安攔下。「租」這個停車位他當時花了600元——400元的「喝茶費」，200元月租，按月正常交租。黃牛承諾能停一年，現在只停了一個星期就不讓進去了。

他找黃牛投訴，黃牛表示自己也沒有辦法，那個停車場的樓盤業主投訴，拒絕其他外來車主進入。張進在那個小區的停車系統裏還欠費460元，他幫忙補上了。黃牛給出唯一一個解決方案，是重新為張進推薦一個地上停車場，那裏沒有保安攔車，可以隨便停，但是只能停10天，後面就靠張進另尋他法了。張進對這樣的售後表示不滿，畢竟花600元他足以在一個偏遠一些的普通停車場停上2個月，而不是像現在這般如砧板上的魚肉任人宰割。但黃牛只回覆了他一句：

不然呢？難道要管你一輩子？

便從此不再回覆了。

張進後來再也不相信這些黃牛的「低價停車場」和「免費停車場」話術了，他把車停在了公司樓下，老老實實一個月繳納400元的停車費。

免費的東西才是最貴的，深圳停車位也一樣。（深圳微時光授權使用）

和他一樣被停車黃牛欺騙的人很多，甚至是被同一個黃牛欺騙的也有不少，最後沒有售後的理由也是相當一致，讓他們痛恨。「別真的以為免費可以當飯吃，千萬不要信那些要茶水費的人，一抓一個準，當買次教訓吧。」這些低價月保的停車噱頭聽起來誘人，打着停一天省一天的旗號，實際上大部分鑽的是臨時停車的漏洞，把風險轉移給了「病急亂投醫」的車主罷了。

在這樣的停車場裏，首先出入是受限的，最常見的便是開出去便開不回來的情況，還有停車場清場，提前通知車主把車挪走的情況。而這些未知且不可抗的因素遠超售賣訊息差的黃牛的掌控範圍，他們能做的就是重新找其他的免費停車場，當然只要臉皮夠厚，他們也可以什麼也不做，畢竟絕大多數都是一次性生意，且當時收取訊息費的時候也沒有承諾百分百有售後。即便想要投訴也投訴無門，張進甚至沒有勇氣去投訴。

只能當花錢買個教訓，畢竟被他們揪住的是「貪小便宜」這個心理，首先要怪罪的是自己識人不明。

在深圳有一個共識：買車不難，找到一個穩定的停車位才難。（深圳微時光授權使用）

一些一開始就看清現象的車主表示：在深圳除了直接停路邊，我還沒看過任何一直不需要收費的停車場。他們更願意在迫不得已的情況下「賭運氣」，尋找一個相對安全的路段，被抄牌就當交停車費了。「停在斷頭路又不影響交通，碰上運氣不好一年最多貼三四次，罰款是200乘以4次，800元……你停進小區一個月450元，違停一次是200/500元，所以觀察和預估一下被交警拆牌的機率，只要過一個月就是夠本。」

針對停車這個問題，在公眾號「i深圳」菜單欄上，有一個「智慧停車」的入口，點擊進去便能看到就近開放停車場的地理位置、剩餘車位、營業時間和收費訊息，還能預約停車，辦理月卡日卡。整體來看，選擇很多，訊息也很詳細，同樣也有免費的停車場可以共享，至少可以在停車這個難題上，為車主們指明方向。

備註：文中人物為化名。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】