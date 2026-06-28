深圳人的家｜90後千呎三房住宅美如私人美術館　藏紅酒兼迷你畫廊

家，是你生活的模樣。這次我們走進自由撰稿人子涵的家。



這次我們探訪的是自由撰稿人子涵的家。屋內簡潔明亮，是我對這間房子的第一印象。93㎡（平方米，約1001呎），三室兩廳，由於客廳寬敞，空間視覺感十分舒適，是我的第二印象。

馬賽克磚遍佈在飯廳、廚房、陽台、衛生間，為屋子增添了不少活力。（ShenzhenLOOK提供）

看看撰稿人子涵如何將家變成「迷你畫廊」：

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隨處可見的馬賽克

馬賽克磚遍佈在飯廳、廚房、陽台、衛生間，為屋子增添了不少活力。前衛簡單，充滿了後現代感，是她想要的感覺。

正向朝南 陽光通透

房子正向朝南，陽光通透，種上紫蘇、薄荷、迷迭香，日常中不僅散發着清香，炒菜時，加一絲進去，也別具一番風味。此外樓層適中，窗外透着綠意，坐在陽台喝喝茶看看書，生活愜意且自在。

所愛都在屋子裏

界限分明的飯廳

飯廳與客廳有着明顯的界限，一邊是木地板一邊是馬賽克，這是她最滿意的設計。當初這麼設計，一是喜歡馬賽克風格，二是考慮到實用性，因為木地板較為「脆弱」，像大物件從門口運進來易損傷木地板，而馬賽克磚起到了保護作用。

子涵喜歡旅行，每到一個地方旅行都習慣帶回紀念品，如各國元素的雪櫃貼，法國橘園美術館、意大利羅丹美術館的明信片，何景窗的書法小卡片，以及北京、上海的地鐵票。每一個紀念品都滿載着回憶。

各國元素的雪櫃貼（ShenzhenLOOK授權提供）

深藍色的客廳

客廳牆面顏色以深藍色為基調，結合原木傢俱，平衡了空間冷暖。作為背景牆，與白色物件對比強烈，更富有質感。

子涵是葡萄酒愛好者，尤其在學過WSET三級課程後更甚。旅行時，熱衷規劃酒莊行程或從當地帶酒回家。她喜歡慢慢收集1990年份的葡萄酒，因為是她的出生年，她想體驗同齡的葡萄酒會在瓶中發生怎樣的風味變化。此外還有莊主簽名的葡萄酒、酒標好看的葡萄酒、適合日常喝的葡萄酒……

子涵收藏的小圓桌及葡萄酒（ShenzhenLOOK提供）

在客廳擺放的小圓桌，是她從意大利特意運回來的。意大利被作為「石材王國」，當地的大理石十分出名，小圓桌就採用當地特有的石材製作。

電視櫃上最珍貴的擺件莫過於此。Tom Dixon是當代具有影響力的「鬼才」設計師，這是他來深圳開講座時，偶然機會得到的簽名。因為怕黃銅氧化，所以把它框了起來。

帶飄窗的卧室

家裏的主卧和次卧都帶飄窗，有浪漫主義的色彩，是許多女孩的心頭好。兩間房牆壁的顏色是親自調的，主卧是「芥末綠」、次卧是「黛藍」，配上簡約的傢俱，使卧室自帶寧靜感，舒適得很。

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迷你畫廊

在Instagram上很喜歡

家裏有許多藝術作品，有種在逛迷你畫廊的錯覺。這幅是泰國藝術愛好者ORN，液化系列作品之一，她即便不是專業美術出身，畫的也十分生動，是子涵特意飛去泰國揹回來的畫。

泰國藝術愛好者ORN，液化系列作品之一（ShenzhenLOOK提供）

有緣分的畫

這幅畫懸掛在飯廳牆壁上，是畫家Niran所創作。之前在亞洲一個藝術展遇到過，沒想到時隔三、四年，她又在泰國畫廊遇上Niran的作品，於是決定買回來收藏。

這幅畫懸掛在飯廳牆壁上，是畫家Niran所創作（ShenzhenLOOK提供）

長尾智子的AP版

日本新晉波普藝術家長尾智子的AP版，AP版是指藝術家的試版之作。當時試版有三種顏色，她只買了其中一版。巧的是，最終發行的顏色便是這版。

日本新晉波普藝術家長尾智子的AP版（ShenzhenLOOK提供）

還有這些畫

家裏還有深圳畫家彭本浩的畫、在越南會安古鎮淘的畫、在畫在鐵板上的畫、馬蒂斯的數碼印刷版……是充滿藝術氣息的家。

好物分享

分享兩款口感不錯，適合日常喝的的葡萄酒。左邊這款紅酒是法國勃艮第大金盃上夜Domaine Gros Freres 黑皮諾紅葡萄酒，零售價300元左右（人民幣，下同）。右邊這款白葡萄酒是德國DR Loosen露森衛恩日晷園雷司令珍藏Kabinett甜白葡萄酒，零售價200元左右。

左邊這款紅酒是法國勃艮第大金盃上夜Domaine Gros Freres 黑皮諾紅葡萄酒，右邊這款白葡萄酒是德國DR Loosen露森衛恩日晷園雷司令珍藏Kabinett甜白葡萄酒（ShenzhenLOOK提供）

這是由越南聾啞機構的聾啞人手工製作的黃銅越南壺，是法式滴漏壺的一種。小巧精美，操作咖啡時，簡單便捷。不過黃銅易氧化，需要保養。

這是由越南聾啞機構的聾啞人手工製作的黃銅越南壺，是法式滴漏壺的一種（ShenzhenLOOK提供）

這款是Tempur太空記憶棉枕頭，對頸椎的支撐很好，睡得超舒服。真絲眼罩和回彈耳塞，推薦給所有睡眠淺的朋友，一帶上世界瞬間安靜了，可以安心地睡覺。

睡眠三件套（ShenzhenLOOK提供）

家，就是將自己所愛的都放在裏面。