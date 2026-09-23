深圳5個看海公園推介｜踩單車/露營/觀鳥垂釣　遠離喧囂看山觀海

去海邊、逛公園，大自然會幫你找到答案。



去深圳的海邊，被海風包圍、聽海浪拍岸，在無窮無盡的「藍」中忘卻一切煩與憂。

5個深圳小眾海邊公園看海，也觀山

1. 深圳小蒼山洱海：壩光銀葉濕地公園、白沙灣公園

不用去大理，深圳原來有自己的「有風的地方」，兩個公園都在大鵬新區．壩光片區，原生態海灘、海邊綠道、蔚藍玻璃水……雖然距離市區有點遠，但風景和體驗絕對值得去一趟。

壩光銀葉濕地公園

走進壩光濕地公園，映入眼簾的便是大片的蘆葦蕩、波光粼粼的湖面、以及遠處蔚藍的海面……

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經由公園木棧道，朝着海的方向，便能找到下去海邊的小路。從掩映的叢林穿出，一片淺藍深藍的海和一座大山驀然出現在眼前，海風撲面而來，瞬間心情也跟着豁然開朗起來。

海灘目前還是野生的狀態，沒有太多人工的修飾，水質也尤為清澈，安靜到只有浪聲與風聲，是i人一定會愛上氛圍感。

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公園面積很大，除了看海，還可以走進廣東最美古銀葉樹群落，感受大自然的能量場。亦可以漫步公園內古村落，體驗久違的慢生活。

白沙灣公園

深圳「海岸線-濕地-山野」一體的郊野公園，公園有騎行綠道，海岸線+s型道路，真的很像在洱海邊！

公園也有露營平台，白天在公園搭帳篷露營，喝茶看海，好不愜意。

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晴朗天氣下的海是純粹的蔚藍色，恍惚間有一種不在深圳的美感。

可以與好友散步海岸線，觀鳥趕海。也可帶上漁具海邊垂釣，或是就坐在海邊吹風發呆，聊聊天，度過鬆弛感滿滿的半天～像候鳥一般，不趕時間，在此處停歇片刻，於海風中重獲內心的能量。

2. 俯瞰山海連城：恩上濕地公園、雲海公園

除了「打工之城」，深圳另一個標籤是「山海連城」。登上兩個山海公園，雲端觀海、散步，俯瞰深圳廣闊的自然之景。

恩上濕地公園

恩上濕地公園本身海拔並不高，無需登山，乘坐巴士即可抵達公園觀山觀海，享受海風拂面，在自然風光中治癒所有不開心。

梧桐亭作為公園裏的標誌性建築，坐落於山海之間，整體造型以「蒲公英」為靈感，純白的外立面搭配流暢自然的設計，通透又清新，遠遠望去宛如一個「巨型飛碟」，與山林完美融合。

可以漫步草地，看海拍照；也可以去二樓山頂咖啡廳喝杯咖啡，在山海的包圍中靜靜發呆、享受什麼也不幹的快樂時光。

除了雲上觀海，恩上濕地公園還是深圳版「阿勒泰」，大草坪、溪流、湖泊、大樹……幾乎可以滿足你對大自然的所有想象。

雲海公園

位於梅沙尖和三洲塘水庫背面的雲海公園，獨特的建築設計、能360°欣賞鹽田港口的開闊視野，讓這裏成為了一個俯瞰深圳山海的絕佳去處。

這座外形酷似一艘巨大白色郵輪的「雲海森林服務站」，以天為海，以雲為浪，鋪陳出一幅浪漫的幻想畫卷。

服務站二三層設計了多個觀景樓梯與鏤空平台，正面能俯瞰鹽田城區，轉頭就能觀賞三洲塘水庫的湖光山色。

看着無邊的海面，足以撫平生活中的所有疲憊。

3. 市區海濱長廊：太子灣海岸線公園

深圳市區除了人擠人的深圳灣公園、前海石公園、西灣紅樹林等熱門看海公園，還有一個於去年開放的「太子灣海岸線公園」，沿着海岸線騎行、散步，好不愜意～

太子灣海岸線公園

位於蛇口太子灣片區的「太子灣濱海岸線公園」，依山傍海，連接深圳多個地標級場所，被稱為深圳最藝術的海岸線。

公園東起深圳遊艇會，西至蛇口郵輪中心，山、海、港、城在此完美共生，貫穿港口、航道、風帆、森林、海島等景觀，打造出一幅綿延的濱海城市畫卷。

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周邊工作的人午後會來這裏沿着棧道散散步或躺平小憩，在這裏，感受難得的海濱度假氛圍。

如果你鍾愛騎行，也可以騎進專屬的風景中。「山海連城．沿海騎行綠道」目前完成了全線貫通，各條環線可連通周邊幾十個公園，真正將「山海連城」的藍圖化為腳下真實的風景。

感覺疲憊時，去擁抱一下山與海吧。

深圳5個「看海公園」地址：

1. 壩光銀葉濕地公園：龍崗區大鵬新區葵涌辦事處壩光鹽灶村

2. 白沙灣公園：龍崗區葵涌街道西鄉路30號

3. 恩上濕地公園：鹽田區惠深沿海高速

4. 雲海公園：鹽田區雲海廣場西北側

5. 太子灣海岸線公園：南山區蛇口太子灣郵輪母港旁邊



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