北京半馬何杰奪冠涉造假　四大主角全穿特步　主辦單位正調查事件

在周日（14日）舉行北京男子半程馬拉松引發造假爭議，中國馬拉松紀錄保持者何杰力壓3位非洲跑手得冠軍，但從最後衝線片段所見，那3名非洲跑手似乎沒有盡力衝刺，令內地網民覺得他們更似是「護送」何杰贏冠軍。

這4位跑手皆穿內地體育品牌特步的服裝參加比賽。特步的相關負責人今日（15日）回應內地記者，表示「與多方調查核實中」。至於主辦單位北京市體育局的職員表示，已經市民意見，會有工作人員處理。



有片｜北京半馬疑造假 留力兼伸手攔人 3非洲跑手放水何杰奪冠

有外籍跑手疑似指示何杰跑先以及終點的方向。（網上片段截圖）

在這場半馬比賽的最後直路，內地跑手何杰與肯尼亞跑手Robert Keter、Willy Mnangat及埃塞俄比亞跑手Dejene Hailu Bikila一同衝往終點。從片段見到，Willy Mnangat跑在何杰身邊時，作出指路及揚手的動作。Robert Keter及Willy Mnanga亦有作出疑似攔路的手勢。

臨到終點線前，3位非洲跑手未見賣力加速，只是穩穩地跟在何杰身後衝線。衝線後，有人祝賀何杰得冠軍，而何杰看來很累及辛苦，要彎腰回氣，至於幾位非洲跑手就氣定神閒。

有外籍跑手疑似揚手叫何杰跑先。（網上片段截圖）

何杰跑出1小时03分44秒封王，雖然未能打破賽會紀錄，但創造了歷屆北京半馬國內男子跑手的最佳成績。Robert Keter、Willy Mnangat及Dejene Hailu Bikila同樣慢何杰1秒。

是次半馬比賽的成績。（微博）

有外籍跑手疑似出手攔截，阻礙其他跑手。（網上片段截圖）

在比賽中，何杰及3位非洲跑手皆有穿上特步的服裝。特步的相關負責人今日回覆內地記者查詢：「謝謝關注，目前情況還在確認與多方調查核實中，後續有進一步的資訊會第一時間進行溝通。」

【北京半馬衝線片段，何杰奪冠惹爭議】

有北京體育局的內部人士告訴《法新社》：「我們正在調查，完成後會向公眾發布結果。」

另外，有內地記者致電賽事主辦單位北京體育局，值班工作人員回應：「已經收到12345市民熱線途徑的回饋，後續肯定會有工作人員處理。」

《環球時報》前總編輯胡錫進在微博表示，他看過片段後，認為外界對3位非洲跑手為何杰「陪跑」的質疑是成立的，希望當局展開調查，期待官方的說法。

他寫：「有品牌是這場半馬賽的贊助方之一，何杰又是該品牌的代言人之一，何杰與3位外籍運動員均穿著該品牌參賽服和跑鞋，這沒問題，但是他們疑似協同創造了一個比賽的結果，而不是全力競爭，人們質疑這有悖體育的應有精神。這件事的影響已經超出了這場半馬賽本身。」