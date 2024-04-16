北京半馬涉造假｜肯尼亞跑手解話轉口風　由「朋友」讓賽變配速員

周日（14日）的北京男子半程馬拉松，因造假爭議引發軒然大波，三名非洲跑手被指在終點前數百米「放水」，又疑似揚手示意中國馬拉松紀錄保持者何杰先跑等，後者最終反超，以1秒優勢奪冠，主辦單位北京市體育局事後亦回應正調查事件。

《南華早報》周一訪問到其中一名被指讓賽的肯尼亞跑手Willy Mnangat，他承認有意讓何杰奪冠，稱因為與對方是朋友，但隨後改變說法，自稱為何杰的配速員。



有外籍跑手疑似指示何杰跑先以及終點的方向。（網上片段截圖）

比賽跑至最後直路時，Willy Mnangat有讓路及揚手動作，更有作出疑似攔路的手勢，導致何杰最後反超奪冠。接受《南華早報》訪問時，Willy Mnangat承認有意讓何杰勝出：「因為他是我朋友（he is my friend, OK）。」

他表示何杰曾前往肯尼亞，自己也在無錫馬拉松中為對方配速，因此兩人成為朋友。

不過報道續指，6小時後Willy Mnangat改變說法，稱自己是何杰的配速員，但該場比賽他的號碼布上，並沒有「配速員」字樣。

何杰（左五）今次北京半馬惹來極大爭議，Willy Mnangat（左二）表示自己是簽約幫助前者的配速員，但號碼布上沒有相關字樣。（新華社）

今次何杰及三名非洲跑手均穿上特步服裝作賽，特步相關負責人回覆內地記者查詢時，表示目前正在調查，主辦單位北京市體育局亦有類似回應。

Willy Mnangat亦有接受BBC非洲體育頻道採訪，他表示今次被指讓賽的三名非洲跑手，其實都是配速員，加起來共有四人簽約，以幫助何杰打破1小時2分鐘33秒的中國半馬紀錄，但有一人未能完成賽事，何杰最終成績為1小時3分鐘44秒，未能刷新紀錄。

該名肯尼亞跑手表示到那裏不是為了競賽（compete）：「那對我來說不是一場競技比賽，我不知道為什麼他們將我的名字放在號碼布上，而不是『配速員』。我的工作是為他（何杰）配速並幫助他，但不幸地他沒能打破中國紀錄。」

是次半馬成績，何杰未能打破中國紀錄。（微博圖片）

報道指其他跑手暫未回應，但事件引來世界田徑總會（World Athletics）關注。他們向BBC發布聲明：「我們注意到網上正流傳一條本周末北京半馬比賽的影片，並了解到當地相關部門目前正在調查。對這項運動的誠信，於世界田徑總會來說是最優先事項，不過由於調查正在進行中，我們無法提供進一步回應。」

今次爭議事件亦被不少外國媒體報道，包括CNN、FOX Sports、路透社、《衛報》等，其中FOX Sports引述內地網民評論，在標題處形容今次半馬以「尷尬」方式完賽。