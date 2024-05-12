23歲女與殯儀館太子爺交往2月　爭執後胸口插刀亡　男方判無罪

內地一名23歲女子與殯葬業太子爺戀愛僅2個多月，竟被發現遍體鱗傷、胸口插刀而死，單姓男友因證據不足被判無罪，對此，死者的家人表示無法接受。



據《紅星新聞》6日報道，2022年4月26日凌晨1點36分，一名女子被一輛私家車送到遼寧省大連市普蘭店區中心醫院時，胸口插著一把刀，衣服被血浸透。當天，這名叫徐園的女子因搶救無效死亡，終年23歲。

送徐園到醫院的男子，是兩個月多前和她確定戀愛關係的男友單某，兩人剛同居半個月。據報道，單某沒有上班，家裏經營殯儀館，曾有三次暴力前科。

據報道，事發當晚，徐園與男友在家中發生爭執，爭執從屋內延續到樓外。一審判決書顯示，期間，單某對徐園進行言語侮辱和毆打，致其頭部面部和身體多處受傷。兩人返回家中後，徐園持水果刀刺向自己的胸部……

在接受警方調查時，單某稱徐園係輕生。隨後，單某因涉嫌過失致人死亡被提起公訴。2023年9月，一審法院認為證據不足，判決被告人單某無罪。對此，徐園的家人表示無法接受。

徐園的姊姊徐女士6日下午透過微博爆出案件的更多細節，稱單某對警方先後三次口供記錄前後不一致。她在接受採訪時稱，單某自稱徐園的死與自己無關，但事發時只有單某在場，他們認為「徐園係輕生」的調查結果仍存在疑點，眼下的客觀證據很難排除他殺的可能。

7日，徐女士進一步爆料稱，有知情人士透露，單某母親在案發後曾當眾炫耀出資100多萬人民幣擺平此事，單某亦毫無悔恨悲傷之意，生日當天依然透過社交媒體炫耀其「神仙一般的生活」。在該事件登上新浪熱搜後，也有不少網友表示此案存疑。

目前，二審仍在審理當中。

延伸閱讀：現實版周處除三害｜前記者創靈修組織騙逾3600人 強姦多名女學員

+ 32

延伸閱讀：

禁止「蕉綠」大陸青年流行辦公桌種香蕉 樹下辦公收成紓壓

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】