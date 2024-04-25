10億身家86歲國畫大師范曾娶「小50歲主播」　甜曬嬌妻激罕性感照

身家10億人民幣的內地86歲國畫大師范曾，日前宣布與小50歲的第4任妻子徐萌結婚。



近日，范曾高調釋出多張與愛妻合照，其中一張是徐萌陪范曾出席活動，一身金色禮服展現性感身材，引起內地網友高度討論。

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據了解，原本網傳徐萌是模特兒，真正身份是中國交通廣播的90後主持人，現在依然在職。

綜合內媒報道，86歲的范曾10日官宣自己4度結婚，消息立刻上了熱搜，因為新婚妻子徐萌不只樣貌甜美，身材也很火辣。

儘管兩人相差50歲，據男方透露，兩人因相處一年多有感情基礎，徐萌經常照顧他，最終兩人決定結婚。

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近期，范曾釋出多張生活照在網絡上瘋傳，其中一張是他翹著腳坐在紅色椅子上，手裏拿雪茄，徐萌穿著白色微緊身T恤，面帶微笑站在後方。

多張照片顯示女方穿衣風多變，一張是穿金色小禮服，小露性感，或是身穿粉色「小香風」套裝，氣質高雅大方，范曾則看得出來精神氣色都很不錯。

關於第4段婚姻，范曾是「主動」在個人社交平台上官宣，同時放上嬌妻徐萌的照片，對於這份感情十分重視用心，甚至手寫內文表示，愛妻逝世3年，當時十分悲痛，一度有輕微腦梗，影響自己藝術創作，認識現任妻子徐萌，改變一切。

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從其他網友發出照片可看出，徐萌對於范曾生活十分照顧，反應極快。比如男方站著作畫，正要回頭看一眼，還沒開口，徐萌立刻從後方迅速拉椅子讓范曾坐下。

范曾也特別謝謝嬌妻徐萌，「無微不至的關愛，使我身心全面康復」。據了解，身為藝術家的范曾身家10億人民幣，先前有過三段婚姻，其中一任迎娶朋友妻子，嬌妻徐萌是第一次結婚，與范曾結婚後，夫妻聯手創作。

至於女方身份是一名汽車節目主持人，范曾當時剛公開新婚喜訊時，不少網友把徐萌跟模特兒艾尚真搞混，最終證實是誤會。

資料顯示，90後的徐萌，2015年畢業後入職《汽車之家》，成為《車裏車外》的實習主持人。

2016年年底，汽車之家的電台停播，徐萌離職進入了中國交通廣播電視台，繼續擔任主持人，主持節目《汽車風雲》，對於汽車領域的文化非常熟悉。

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