免費無限制AI圖片生成器　4步驟輕鬆完成　不用註冊高效更可商用

免費資源網路社群過去已經介紹過非常多的 AI 繪圖工具或是以圖生成圖片工具，可能有些使用者還是覺得很複雜，特別是一些前置作業，究竟有沒有打開網站就能直接使用的 AI 圖片產生器呢？



接下來要推薦的「Raphael AI」是近期很熱門的 AI 圖片生成服務，也是號稱全世界第一個免費、無限制的 AI 圖片生成器！背後使用的是 FLUX.1-Dev 模型，其實並不是很少見，不過相較之下 Raphael AI 確實將操作門檻降低非常多，完全不用註冊或登入帳號就能使用，而且免付費、幾乎沒有任何限制。

Raphael AI簡單易用（raphael.app）

透過 Raphael AI 使用者在幾秒鐘就能快速建立出各種令人驚豔的圖片內容，生成前還能預先設定圖片形狀、風格、色彩、光源或是構圖，也支援將圖片加入參考、以提示詞來生成其他相似內容。

Raphael AI 首頁列出不少精選作品，這些都是使用 AI 生成，選擇後能快速帶入提示詞。

沒靈感的話，可直接按預設的圖片，選擇提示詞（raphael.app）

此工具對於文字的理解能力極高，可以準確理解複雜提示詞，不過只支援英文提示詞，建議可先使用其他翻譯工具或是 AI 服務（例如 ChatGPT）將圖片提示詞轉為英文，就能獲得很不錯的效果。

值得一提的是 Raphael AI 提供非常強的隱私保護政策，所有使用者輸入的提示詞或生成的圖片都不會儲存在伺服器上，也不需要輸入個人資訊（Raphael AI 不用註冊即可使用），生成的圖片可使用於個人或是商業用途，有興趣的朋友趕快來試試看！

網站名稱：Raphael AI

網站鏈結：https://raphael.app/zh-Hant



Raphael AI方便又易用：

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Raphael AI 使用教學

1. 輸入提示詞。

開啟 Raphael AI 直接在圖片產生器下方輸入描述提示詞，使用英文以獲得最佳效果，右上角的「加入圖片」功能可以加入參考圖片讓 AI 使用，配合描述提示詞來生成相似圖片。

小技巧：可利用翻譯工具將中文轉為英文，以提高準確性。



1. 輸入提示詞（raphael.app）

2. 設定圖片形狀。

Raphael AI 下方有一排設定選項，例如調整要生成的圖片形狀（正方形、橫向或是直式）。

2. 設定圖片形狀（raphael.app）

3. 調整風格、色彩與光源等選項。

也能預先設定生成的圖片風格、色彩、光源和構圖等等，不過不確定是不是沒有翻譯完整，這些選項好像都沒有中文說明，但不會太難懂就是了。

預設開啟「內容安全」選項，AI 不會生成成人內容。如果需要，可手動關閉該功能。



3. 調整風格、色彩與光源等選項（raphael.app）

延伸閱讀：微軟提供免費AI圖片產生器 GPT-4隨便用 更能生成16:9長方形圖（點擊連結看全文）

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4. 生成圖片。

點選「生成」後每次會產生四張圖片，使用者可點選合適的圖片進行下載。

4. 生成圖片（raphael.app）

5. 參考圖片功能（進階應用）。

前面有提到 Raphael AI 有加入「參考圖片」功能，可以在生成時丟給 AI 模型作為參考。

5. 參考圖片功能（進階應用）（raphael.app）

調整參考的圖片影響值（Influence），預設為 20%，這個數值也就是上傳的參考圖片對最終生成結果的影響程度，幫助使用者生成更符合需求的圖片結果。

參考圖片功能（raphael.app）

6. 精修與最佳化。

Raphael AI 每次會生成四張圖片結果，開啟圖片後記得點選右上角「精修」功能，可以讓照片畫質變得更好，透過 AI 技術對圖片細節進行更多的最佳化處理和修飾。

簡單來說，生成的預覽圖只是作為預覽用，在確定要下載前才使用精修功能使圖片更接近完整，這個設計也有助於節省資源消耗。

6. 精修與最佳化（raphael.app）

精修後點選右上角「下載」即可保存 AI 生成的圖片。

精修與最佳化（raphael.app）

結論：值得收藏的免費 AI 繪圖神器！

所有使用 Raphael AI 生成的圖片皆可使用於個人或是商業用途，而這項服務沒有使用限制，也不需要註冊或登入帳戶，沒有隱藏費用，真的非常好用！推薦大家趕快收藏 Raphael AI，未來需要圖片時隨時生成，不僅省錢，還不用擔心侵權問題！

值得一試的三個理由：

‧ 開啟網站即可使用，無帳號登入或隱藏費用

‧ 可設定圖片風格、光源、色彩，甚至加入參考圖片提高精準度

‧ 無使用限制，生成的圖片可自由應用，不必擔心版權問題



延伸閱讀：免費AI圖片轉提示詞工具 一鍵生成描述關鍵字 圖片創作神助手（點擊連結看全文）

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【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】