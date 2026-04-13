美國載人繞月「趕工」歸來　中美登月比拼已開啟

美國國家航空航天局（NASA）「阿提密斯二號」（Artemis II）任務的四位宇航員完成歷史性繞月飛行後於4月10日返回地球。NASA表示，本次任務歷時9天1小時32分15秒，是半個世紀以來人類首次執行此類任務。確實，阿提密斯2號是自1972年阿波羅17號以來，人類首次飛出近地軌道，打破了長達54年的載人深空探索停滯。



但回望這趟探險之旅，液氫洩漏、通信中斷、廁所故障，最要命的是「獵戶座」飛船的隔熱材料問題……一路磕磕絆絆，所幸，人回來了。美國總統特朗普（Donald Trump）興奮不已，高調稱他們為「現代先驅」，說這項任務讓全美自豪。但這份榮耀背後，藏着說不盡的心酸。

大家心裏都很清楚，美國這次繞月，其實是一次「全系統彩排」，真正的重頭戲在後面：2028年重返月球。這次任務證明了「獵戶座」飛船及「太空發射系統」火箭的可靠性，旨在為2027年的阿提密斯3號系統測試及2028年的正式載人登月（阿提密斯4號，Artemis IV）做準備。

「阿提密斯二號」（Artemis II）本次任務歷時9天1小時32分15秒，是半個世紀以來人類首次執行此類任務。(Reuters)

不得不說，雖然「阿提密斯二號」成功返航，但整個登月計劃處處透着一股「趕鴨子上架」式的急迫感。首先老毛病一個沒修好。液氫洩漏問題，2022年就出現過，如今3年多過去了，發射前依舊是同一位置故障。兩次演練都出現嚴重問題，連火箭都要運回裝配大樓檢查。

隔熱罩更是個大問題——2022年「獵戶座」重返地球時，隔熱材料出現超過100處炭層脫落和裂紋。可2026年的今天，NASA並沒有打算更換或測試新材料，只是簡單改變下降角度來降低風險。其次，NASA原本把寶全押在SpaceX的「星艦」上，結果星艦屢炸屢試、屢試屢炸，嚴重延期。逼得NASA不得不啟動備選方案——「藍月亮」著陸器。但藍月亮剛剛完成真空測試，2026年能不能飛還兩說。

事實上，2028年登月，2027年就要完成著陸器無人測試。滿打滿算不到兩年。以美國目前的技術進度和專案管理能力，《自然》雜誌毫不客氣地指出：每個關鍵環節都出現了令人頭疼的延遲，2028年節點充滿變數。

2026年4月6日，圖為太空人在繞月飛行時拍下一張月球照片，其中可見到那些在地球上觀測不到的月球背面地形。（NASA）

那麼，為什麼美國為什麼如此 「趕工」。？因為中國在後面追得太緊。當中國公開宣佈：2030年前實現載人登月。美國國會、NASA高層多次公開表態：「絕不能讓中國先登上月球。」

這背後其實藏着一個令人唏噓的現實：追溯阿波羅計畫，其是美蘇冷戰時期，兩國開展太空競賽背景下的產物。也因此，阿波羅計畫本質是作為冷戰時期的政治任務，其更多屬於典型的一錘子買賣。NASA唯一的目的就是讓宇航員在月球表面打個卡，然後安全返回就可以了，成本、可持續發展等一概不考慮。但與阿波羅計畫不同的是，阿提密斯計畫追求的是可持續的、可商業化的深空探索能力。

並且，世人都知道，已經勘探發現月球南極藏着「終極寶藏」：有水冰資源分解出氫和氧，氫是火箭燃料，氧是生命保障。誰先在南極站穩腳跟，誰就掌握了深空探測的「加油站」，有百萬噸級的氦-3，被視為開啟清潔核聚變時代的「終極能源」，商業價值足以重塑全球經濟格局；另外就是，戰略制高點，誰率先在月球建立永久存在，誰就佔據了俯瞰地球的「高邊疆」，掌握了未來太空時代資源配置、科技標準乃至安全規則的定義權。

當中國喊出「2030」的時候，美國著急了。這其實都是最現實的大國博弈。

國家航天局9月24日宣布，嫦娥六號任務完成後，將在2026年發射嫦娥七號，2028年前後發射嫦娥八號，為國際月球科研站奠定基礎。（央視新聞截圖）

但這個事情，急也急不來。美國其實自己也知道，跟美國的「趕工模式」不同，中國走的是「步步為營」路線。從嫦娥一號繞月，到嫦娥四號首訪月背，再到嫦娥六號完成人類首次月背採樣返回。自2004年，中國探月工程嫦娥工程正式啟動以來，分為無人月球探測、載人登月和建立月球基地三個階段。中國用了20年時間，一步一個腳印走完了「繞、落、回」三步走。

瞄準2030年前實現中國人首次登陸月球的目標，長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器等主要飛行產品研製進展順利。長征十號已陸續完成火箭芯一級三機動力系統試車、YF-75E氫氧發動機高空模擬試車等大型試驗。

根據公開計畫，2026年中國還將實施2次載人飛行任務、1次貨運飛船補給任務。來自港澳地區的太空人有望最早於今年執行空間站飛行任務，神舟二十三號飛行乘組1名太空人將開展一年期駐留試驗。

此外，2026至2030年間，嫦娥七號將飛赴月球南極，派出跳躍探測器進入永久陰影坑尋找水冰；2028至2029年，嫦娥八號將接力驗證能不能用月壤3D列印出建築材料；夢舟載人飛船將進行多次無人飛行驗證，為正式載人登月掃清障礙，2030年前，中國太空人將首次踏上月球表面。

輿論這次並未沉浸在「美國又贏了」的語境中。圖為4月10日美國加州民眾觀看「阿提密斯二號」（Artemis II）返航過程。(Reuters)

可見，中國的2030年登月時間表，不是口號，是一張正在逐項勾畫的工程進度圖。而這張圖，恰恰暴露了中美之間最本質的差距。中國堅持「一張藍圖繪到底」。 從嫦娥一號到嫦娥七號，從繞月到登月再到建基地，每一步都按計劃推進，從不因為外界壓力打亂節奏。而美國呢？50年前阿波羅計畫靠的是「舉國體制」和「不計成本」的投入。

今天的美國既要靠外包、又要省錢、還要搶時間——這三者本身就是矛盾的。或許就是這樣的差距的存在，令國際頂級學術期刊《自然》（Nature）都刊文指出，中國的登月時間表看起來「幾乎準備就緒」，並認為中國有可能在美國之前重返月球表面。美國前NASA局長布里登斯廷（Jim Bridenstine）更是公開斷言：除非發生「重大改變」，否則美國「極不可能」趕在中國之前登陸月球。

這不是唱衰，這是基於事實的判斷。因為航太工程有其客觀規律。 靠「冒險」可以贏一次，靠「趕工」可以追一程，但最終能走多遠的，永遠是那個穩紮穩打、不急不躁的人。

並且，中國更遠的藍圖是國際月球科研站——一個從科研試驗站逐步升級為可長期運行的月球基地。其實也可以看到中美兩國的月球路線圖截然不同：美國走的是「商業航太+國際合作」的路徑，用市場化手段分攤成本、加速反覆運算；中國則更多延續了系統工程的傳統優勢，按「繞、落、回、駐」的節奏穩步推進。兩種路徑，同一個目的地。這或許是太空探索最好的樣子——不是冷戰式的對抗消耗，而是不同文明對同一片星空的接力探索。

回到這次繞月任務，4名宇航員安全返回，的確值得祝賀，確實人類探月事實上又邁進一步。這次輿論也並未沉浸在「美國又贏了」的語境中。其實大家心裏都明白，都在看向2030年前，月球南極升起的到底是哪面旗幟。但事實上，或許那也不是一個結果，重要的是，中國曾經錯過大航海，但這次不會再錯過「星際穿越」。至於到底誰在認真跑、誰在硬撐場面？時間，會給出最響亮的答案。