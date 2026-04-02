Artemis 2懶人包｜美國半世紀後再征月　搶佔「月球經濟」先機

1969年，美國航空航天局（NASA）的阿波羅11號（Apollo 11）成功登月，實現了人類首次踏足月球表面的壯舉。時隔50多年，NASA預計於4月1日展開阿提密斯2號（Artemis II）任務，派四名太空人繞月飛行，為兩年後載人登月並最終在月球建立永久基地鋪路。



阿提密斯計劃至今已耗費930億美元（約7288億港元）。美國既已在月球上留下足跡，為何還要耗費巨資再次奔月？

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美國盼建立「月球經濟」

美國當年的阿波羅計劃目標非常明確，即搶先登上月球，贏得與蘇聯的太空競賽。如今，美國重返月球的動機則複雜得多。

NASA曾說，它希望阿提密斯計劃能開發並利用月球上的資源，為企業創造巨大商機，建立起「月球經濟」。

月球雖看起來一片荒涼，但其實藴含豐富資源。專家指出，月球曾是地球的一部分，由於那裏沒有板塊構造，也沒有風雨侵蝕，就像是完好地保存着地球原始面貌的「時間膠囊」。

月球不僅含有地球上稀缺的稀土元素，還藴藏鐵、鈦，以及可用於超導體和醫療設備等的氦氣。此外，月球還有大量水冰，這對於實現常駐月球的願景至關重要。水冰不僅能成為飲用水來源，還能分解成氧氣和氫氣，為宇航員提供空氣，甚至是航天器所需的燃料。

再度登月也具有更深遠的精神意義，有助於培養下一代科學、技術、工程和數學（STEM）人才。英國科學博物館太空部主管傑克遜（Libby Jackson）告訴英國廣播公司（BBC）：「我們生活在一個科技世界。我們需要科學家、工程師和數學家，而太空有一種神奇力量，能激發人們對這些學科的興趣。」

隨着科技進步，以及私人太空技術公司興起，太空探索成本也在阿波羅計劃後的數十年裏大幅降低，為美國重返月球提供助力。

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中美探月競賽升温 先到者先得？

對華盛頓一些政治人物來說，近年來中國在太空領域的迅速崛起，使美國再度前往月球維持太空霸主地位更顯緊迫。他們擔心中國會搶佔月球資源，甚至可能會把月球軍事化。

NASA局長艾薩克曼（Jared Isaacman）2025年底警告：「我們正與一個有決心且有能力在多領域挑戰美國例外主義的對手展開激烈競爭……如果我們落後或犯錯，我們可能永遠無法趕上，而後果可能會改變地球上的力量平衡。」

中國官方則從未談及與美國的探月競賽。太空分析師麥克道爾（Jonathan McDowell）說：「他們對自己的未來計劃充滿雄心，並把登月視為合理的下一步，這是為了自身，而不是因為任何競爭。」

但他也指出，如果中國先在月球上建立基地，將對美國建立類似基地的能力構成切實挑戰，因為「月球南極附近只有一小塊合適的區域」。

儘管1967年的聯合國《外層空間條約》規定，任何國家都不能擁有月球，但中美仍會希望得到月球「黃金地段」的使用權。

有觀點認為，最先在月球建立據點的國家，將實際掌控重要資源區域。英國首位宇航員沙曼（Helen Sharman）就說：「一旦（先）來到一塊土地，你想用多久都可以。」

因此，這場新太空競賽的結果，可能比第一次更重要。至於誰會脱穎而出，一些專家認為，中國因技術進步迅速，且登月計劃進展較順利而略佔上風。

也有分析指出，目前中國載人任務經驗仍沒有美國豐富，美國的龍飛船與獵戶座飛船也比中國的神舟飛船略勝一籌。不過，一旦中國實現在2030年載人登月的目標，將有望在載人航天領域趕上美國。

下一站：火星

NASA計劃於美東時間4月1日晚上6時24分（香港時間4月2日早上6時24分）起的兩個小時窗口期內，展開阿提密斯2號載人繞月飛行任務，但能否成行還取決於天氣等條件。

如果此次任務順利，NASA計劃2027年進行3號任務，在近地軌道開展系統及運行能力測試，之後於2028年載人重返月球。

與匆匆一遊的阿波羅計劃不同，阿提密斯計劃的最終目標是在月球建立永久基地，讓宇航員學習如何在深空環境中生活和工作。這些經驗有望適用於火星環境，月球也可能成為一個中轉站，降低飛往火星的技術障礙；NASA希望在2030年代把人類送上火星。

傑克遜指出，NASA可在月球基地上完善為宇航員提供空氣和水、生產電力、建造保護人類免受極端温度和太空輻射的居所等技術。她說：「如果在火星上試點這些技術，任何失誤都可能造成災難性後果，在月球上測試則安全且容易得多。」

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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