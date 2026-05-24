黎家盈｢飛天｣港迎航天熱　理大教授于宏宇：激勵學生投身硬核科技

首位港產女太空人黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務乘組，將於周日（24日）晚上升空。她將作為載荷專家前往中國空間站執行任務。



對此，香港理工大學航空航天高等研究院（在籌）候任執行院長、嫦娥八號月面機器人項目負責人于宏宇教授接受《香港01》訪問時表示，黎家盈深厚的資訊科技與人工智能背景，正契合未來空間站處理海量數據的戰略需求。他同時表示，這次「港產太空人」的出誕生，將極大加速香港「從課堂到太空」的人才培養閉環，為香港建設國際創科中心注入歷史性的硬核動力。



「港產女太空人」黎家盈將以載荷專家身份，周日（24日）乘神舟二十三號升空執行任務。（直播截圖）

隨着神舟二十三號發射在即，全港掀起「航天熱潮」。中國太空人乘組自2023年「神舟十六號」任務開始，中國載人航天乘組便確立了由「航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家」三位一體的常態化配置。而本次神舟二十三號乘組由擔任指令長的飛行工程師朱楊柱、駕駛員張志遠，以及本港首位女性載荷專家黎家盈組成，不僅涵蓋了這三大航天員類型，更是國家首次有港澳代表出任空間站科學實驗的核心執行者。

此次有香港籍候選航天員脫穎而出，在于宏宇教授看來，這正體現了國家的戰略佈局與科學考量。于宏宇指出，從科學角度來看，未來空間站實驗將產生海量的科研數據，對於系統的「實時處理、邊緣計算、智能診斷和自主決策能力」要求極高。黎家盈擁有博士學位，並在資訊科技、數據處理及人工智能（AI）領域具備深厚專業背景，這些硬核實力「完全可以勝任任務需要」。

香港理工大學航空航天高等研究院（在籌）候任執行院長、嫦娥八號月面機器人項目負責人于宏宇教授。（受訪者提供）

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從戰略層面來看，于宏宇指出，「港澳載荷專家的加入，不僅體現了國家對『一國兩制』優勢的充分發揮，彰顯香港作為國際創新科技中心的獨特價值，更為港澳青年樹立了『科技報國』的鮮明榜樣。」

黎家盈於2023年前往北京，經歷了初選、複選、定選等健康、技術、心理的多維度極限評估，最終從約120名香港候選人中脫穎而出，於2024年6月正式入隊。除港產太空人外，香港各高校亦加大力度投入航天科技學科的研究，今年「十五五」規劃，國家更是明確支持香港深度參與載人登月與月球科研站建設。

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于宏宇認為，首位「港產太空人」成功上天，將成為歷史性契機，極大加速香港航天人才全鏈條培養體系的建設。其中，理大在今年4月中旬就主辦了首屆「中國航天大會」香港分會場活動外，更與內地多家航天科技機構展開深度合作。于宏宇透露，理大將於年內正式成立「航空航天高等研究院」，旨在全面提升和拓展香港在航天科研、科創及國際影響力方面的實力。

「我們希望能有機會將香港在航天實踐的成功案例，全面融入到本地教育領域。」于宏宇描繪了一幅藍圖，期望透過學術與實踐的結合，形成「從課堂到太空」的完整人才培養閉環，顯著提升香港在國家航天人才體系中的貢獻與份額。

港迎航天熱？于宏宇：預期將極大改變香港的創科氛圍

從神舟五號楊利偉巡天到太空課堂點燃無數好奇心，香港人的「太空夢」由來已久，而隨著香港載荷專家正式選拔成功、即將真正逐夢蒼穹，于宏宇預期這將極大改變香港的創科氛圍。

于宏宇認為，太空中的「香港面孔」，不僅能顯著提升香港青年的國家認同感與科技自信心，激發更多年輕人投身硬核科技，更能引領新一輪的「選科新風尚」，激發更多中學生與大學生選擇航空航天、人工智能、新材料及生物醫藥等戰略性新興專業。

他分析，這將為香港國際創新科技中心建設注入強大動力，吸引更多海內外頂尖人才來港發展。此外，理大航空航天高等研究院已在緊鑼密鼓地籌備系列科普講座與校園體驗活動，讓「香港航天人」的故事走進課堂，點燃更多年輕人的科學夢想。

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香港難發展航天？于宏宇：重點發展「輕資產、高技術」的尖端領域

面對關於「香港寸金尺土、難建大型航天地面設施」的疑慮，于宏宇則強調「不建發射場，並不妨礙香港深度參與國家航天事業」。

于宏宇指出，香港應發揮科研與人才優勢，依託本地高校極強的基礎研究能力，避開重工業建設，重點發展航天智能軟件、遙感數據處理、空間材料及月球機械人等「輕資產、高技術」的尖端領域。

5月16日，神舟二十三號載人飛船與長征二號F遙二十三運載火箭組合體在轉運途中。（新華社）

同時，香港更應積極對接國家商業航天戰略，鼓勵本地企業參與衛星應用與空間旅遊等商業化環節，並靈活運用國際金融中心的獨特優勢，為全球商業航天項目提供融資、保險及國際推廣等一站式服務。

此外，于宏宇建議，香港也可打造航天教育與科普高地「建設航天教育基地」，他提到，理大目前正與廣東空天科技研究院等內地機構聯手，為本地學生提供研學與實踐機會；最後香港也可發揮國際橋梁作用，發揮香港在國際規則、標準與海外網絡上的獨特優勢，協助國家商業航天技術與產品順利「出海」，走向國際。

于宏宇最後表示，理大航空航天高等研究院已在積極籌備，願與社會各界攜手並肩，共同把握這份共同把握「太空夢」帶來的歷史機遇，為國家航天強國建設和香港創科發展貢獻力量。