載荷專家黎家盈入列神舟二十三號乘組將升空　成首位香港太空人

今天（23日）上午，神舟二十三號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心召開。發言人表示，執行神舟二十三號載人飛行任務的太空人乘組包括來自香港的載荷專家黎家盈。



黎家盈成為史上首位香港太空人，亦是繼劉洋、王亞平、王浩澤後中國第4位升空的女性太空人。



據2024年警隊內流傳消息，入選的香港載荷專家，為時任女總督察（現女警司）黎家盈，她擁博士學歷，專長資訊科技及電腦範圍，已在北京接受相關訓練。

黎家盈去年4月獲升為警司

中國載人航天工程辦公室於2024年6月宣布完成第四批預備航天員選拔工作。入選的香港載荷專家身份在2024年終曝光，黎家盈為警務處一名時任女總督察，擁博士學歷的她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。據當時警隊內流傳消息，黎家盈育有3名子女，已在北京接受相關訓練。她於去年4月獲警方升為警司。

根據計劃，神舟二十三號飛行乘組一名太空人將開展一年期駐留試驗。

科大研製「天韻相機」早前已登中國空間站

值得注意的是，科大牽頭研製首項香港科研載荷「天韻相機」（MUSICO）早前成功搭載天舟十號貨運飛船登上中國空間站。該探測儀器有四個探測鏡頭，可探測溫室氣體，助力國家製訂有效的減排措施。也就是說，加上黎家盈升空後，中國空間站的「含港量」將會前所未有地高。

科大牽頭研製首項香港科研載荷「天韻相機」（MUSICO）成功搭載天舟十號貨運飛船登上天宮空間站。(湯致遠攝)

中國載人航天工程辦公室早前發布神舟二十三號載人飛行任務標識，標識中有香港市花洋紫荊圖案，當時就有內地網民猜測神舟二十三號飛行乘組可能會有來自香港的太空人。

中國載人航天工程辦公室發佈神舟二十三號載人飛行任務標識。

神舟二十三號載人飛行任務標識出現香港市花洋紫荊圖案。

神舟二十三號船箭組合體轉運至發射區。（中國航天報）

神舟二十三號船箭組合體轉運至發射區。（中國航天報）