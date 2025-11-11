當代傑出華人科學家、理大教授于宏宇：港產機器人伴嫦娥八號奔月

科技發展蓬勃，其中，華人科學家在推動科研與科技發展方面成就驕人。11月8日，由香港科學館、中國科學技術協會、京港學術交流中心及教育局聯合主辦 的「2025 當代傑出華人科學家」講座在香港科學館舉行，武漢大學教授、中國科學院院士劉勝，與香港理工大學機械工程學系教授于宏宇，向現場市民及一眾學生分享其研究成果，藉此鼓勵更多年輕人投身科研工作，成為推動未來科學及科技發展的動力。



劉勝院士以芯片異質異構集成和封裝製造作為講題，向在場人士講解半導體領域現狀，以及國家戰略需求等。據介紹，中國高端芯片目前高度依賴進口，2024年達到2.7萬億元人民幣規模。5nm以下光刻機技術「卡脖子」，嚴重威脅國家發展。他又提到，半導體EDA、裝備及材料極有可能成為「卡脖子」的短板，故要實現核心EDA/裝備、材料及器件自主可控。以長江存儲2025年數據為例，預計實現設備國產化90%，材料國產化100%，皆較前一年大幅提高。

武漢大學教授、中國科學院院士劉勝以芯片異質異構集成和封裝製造作為講題，向在場人士講解半導體領域現狀，以及國家戰略需求等。（陳進安攝）

于宏宇教授則以嫦娥八號探月任務中的香港操作機器人為講題。嫦娥八號為中國探月工程四期的重要項目，計劃於2029年前後發射，是由中國牽頭建立國際月球科研站的先行計劃之一，為未來在月球極區長期維持無人月球站建立基礎。今年4月24日第十個「中國航天日」啟動儀式上，國家航天局正式發布探月工程四期嫦娥八號任務合作項目遴選結果，香港牽頭的「月面多功能操作機器人暨移動充電站」入選。于宏宇正是項目負責人。

近年來，香港積極參與國家航天任務，今次更是首次香港牽頭的完整系統項目，並聚合了香港五所院校的科研力量，同時納入了眾多國際合作，參與的機構包括香港科技大學、香港理工大學、香港大學、香港中文大學、香港城市大學，及上海航天技術研究院、大連理工大學、深圳大學、南非國家航天局等。

于宏宇教授以嫦娥八號探月任務中的香港操作機器人為講題。（陳進安攝）

項目研究團隊。（陳進安攝）

香港科研機構在機器人、材料、電子、機械等領域具有雄厚的先進技術積累，于宏宇認為，香港應善於「一國兩制」的獨特優勢，即背靠祖國又能聯通世界，這也有助於太空產業將來進一步市場化，帶來潛在經濟效益。

此前，于宏宇曾公開介紹，推動「月面多功能操作機器人暨移動充電站」的項目，源於2030年到2050年建成月球科研站的目標，嫦娥八號將以機器人演練前期任務，包括部署科學儀器、月球資源利用、多機器人協作。