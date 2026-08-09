全球車企銷量排行｜中國獨佔三家 比亞迪回升第六 本田跌出前十
撰文：快科技
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2026年上半年全球車企銷量前十榜單出爐，中國車企首次同時佔據三席。
比亞迪（BYD）回升至世界第六位，吉利（Geely）位列第七位，奇瑞（Chery）首次入榜，與福特（Ford）並列第九位。本田（Honda）與鈴木（Suzuki）跌出銷量前十。
從排名來看，豐田（Toyota）以約540萬輛穩居第一，福士（Volkswagen，又譯大眾汽車）以約480萬輛緊隨其後，現代汽車（Hyundai）集團位列第三。
比亞迪以約180萬輛回升至第六位，其中海外市場貢獻78.9萬輛，佔比43.65%，按年激增145%。
與2025年全年排名相比，中國車企位次整體抬升。2025年全球車企銷量前十中，比亞迪以460.2萬輛排名第六，上汽集團以450.8萬輛排名第七，吉利控股以411.6萬輛排名第九。
跌出前十的本田和鈴木均為日系品牌。2025年本田以352.2萬輛排名第十，如今連前十都保不住。
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此外，比亞迪日前公布2026年7月產銷數據，單月銷量達41.9萬輛，按年增長21.8%，斬獲中國車企銷量冠軍，並連續62個月位居中國新能源汽車月度銷量首位。
出口方面，海外市場也成為比亞迪7月增長的另一增量來源。當月私家車及皮卡（Pickup truck）海外銷售近18萬輛，按年增長124.3%，創下歷史新高。
今年前7個月比亞迪私家車及皮卡海外銷量累計銷售96.9萬輛，海外銷量再度提速，距離百萬輛僅一步之遙。
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