中科院研發451.5Wh/kg固態電池！電動車續航翻倍、3分鐘極速充滿
撰文：快科技
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中科院團隊在固態電池領域取得重要突破，成功研發出一款新型固態鋰金屬電池，能量密度達到主流電動車電池的兩倍以上，還能實現3分鐘極速充滿，對新能源汽車行業影響很大。
這款電池能量密度達到451.5Wh/kg，而現在市面上常用的磷酸鐵鋰電池，能量密度大多在200Wh/kg左右，新電池直接翻倍，意味着同樣體積重量，續航能大幅提升。
更實用的是充電速度，它支持超高倍率快充，大約3分鐘就能充滿，而且耐用性很強。在700次循環之後，容量還能保持81.9%，長期使用也不用擔心衰減太快。
團隊用了新的工藝思路，解決了傳統固態電解質穩定性差的問題，讓電解質更穩定，電極界面形成保護層，減少副反應，既提升充電速度，又延長壽命。
固態電池用的是固體電解質，相比傳統液態電池更安全，不容易出現短路、起火等問題，這次新電池也通過了針刺等安全測試，安全性更有保障。
目前這項技術還在實驗室階段，距離量產上車還需要時間，但已經為下一代電動車電池指明方向。
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