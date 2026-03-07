華強北AI八駿爆紅　機械人戲院賣爆谷　深圳智能產業鏈震驚外國客

這幾天科技圈有兩件事挺有意思。西班牙巴塞隆拿那邊，榮耀發了首部機械人手機，把微型機械臂塞進機身，鏡頭能轉頭、能追焦，甚至對你「擠眉弄眼」。回到深圳，華強北春節剛過也整了大活，「AI八駿」（機械人、無人機、AI眼鏡、AI玩具、AI手錶、AI翻譯器、AI學習機、AI音響）火出圈，AI眼鏡銷量大漲七八成，外籍客商直接翻倍。這還不算甚麼。你到深圳南山K11 Art House電影院買爆谷，櫃枱後面站着的竟然是個機械人。你把杯子往那兒一放，它自己取杯、打爆谷、出餐，全程不用人管。



聽着像段子 在華強北是日常

所謂「新質生產力」，大概就是你還在琢磨怎麼優化流程讓團隊工作更高效，機械人已經憑一己之力讓你的團隊效率拉滿、輕鬆加倍、獎金翻番了。

深圳的機械人已經卷起來了：公園裏有做咖啡的，花市有賣雪糕的，街頭有巡邏的，潮品店裏有當導購的，甚至有些已經進廠「打螺絲」了▼▼▼

+ 4

優必選2025年人形機械人訂單總額超14億元（人民幣，下同），今年產能要邁入萬台規模。

「電子第一街」華強北最狠的地方在速度。在方圓一公里範圍內，創客能完成元器件採購、PCB打樣到批量生產、跨境出海的全流程。「上午設計、下午打樣、次日量產、一周出海」，聽着像段子，在這裏確確實實是日常。

一位叫做Mehdi的外國網民，最近在國外社交平台分享自己的親身經歷，引發全球熱議。在華強北第一周，他就完成了電機控制板的4次原型迭代，總成本不到1000美元；而在他的老家，類似項目光一次修改就花費上萬且耗時兩個月。

他們在我還不知道自己需要甚麼的時候，就已經知道我需要甚麼了。 Mehdi

1.45平方公里的商圈，塞進了35家專業市場、11.5萬商戶，外籍客商日均超7000人，來自183個國家和地區。在華強北，你能看到中東客商拖着拉桿箱「按圖索驥」掃貨，也能看到東南亞採購商用手機翻譯討價還價。

更關鍵的是，「AI八駿」是華強北孵化的企業。國內海外銷量前三的仿生機械人品牌之一大象機械人，就是在這兒成長起來的。從「電子產品聚集地」到「創客天堂」，再到現在的「AI硬件策源地」，這裏的劇本一直在迭代。

【延伸閲讀】杭州首家AI機械人餐廳開幕 家常菜5分鐘出餐 食客：比我燒得好

+ 6

視野打開 跑得太快

視野再打開，深圳最恐怖的不是某個單品，而是產業鏈的密度。南山區西麗湖國際科教城片區，方圓10公里內，能配齊一個人形機械人「大腦」到「四肢」的所有零部件。做「大腦」的、做激光雷達的、做觸覺傳感器的，全聚集在這兒。有一家叫智平方的公司，專注研發機械人「大腦」，最近成了深圳首個百億級具身智能「獨角獸」。他們的技術邏輯挺有意思，讓機械人具備常識性、通識性，面對新任務不用重新訓練，稍微學一下就能上手。

還有做傳感器的企業說，在深圳定製一款機械人專用傳感器，效率能提高50%以上，成本能降30%。原因很簡單，供應商就在隔壁樓，上午聊需求，下午畫圖紙，後天樣品就到了。

榮耀的「機械人手機」，影院的爆谷機械人，華強北的「AI八駿」，西麗湖的產業鏈集群……深圳給人的感覺，始終是那個「跑得太快」的角色。有人說這裏太卷，有人說這裏太拼。但不可否認的是，在這座城市，創新的門檻確實被拉低了很多。一個創客可以在一周內把想法變成產品，一個街道可以迅速把銷售數據變成消費指南，一個企業可以在方圓10公里內配齊所有零件。

連手機都能有手有腳，深圳，還有甚麼是不可能的？

相關閱讀：榮耀推機器人手機Robot Phone