內地博士年招生首破20萬　留校學術科研難　「博士是否過剩」引議

內地博士生招生及畢業人數同創新高。據《財經》9月13日報道，2025年全國博士招生首次突破20萬人，畢業生亦首度超過11萬人。高校教職競爭加劇，「博士是否過剩」引起討論。不過，有學者指出，判斷博士培養是否過量，不能只數人頭，更要看畢業生能否找到發揮研究能力的工作。高校學術研究已難以容納如此多博士畢業生，企業成為就業的重要去向，如何打通校園與產業之間的通道，成為擴招以外需要面臨的新問題。



內地2025年全國博士招生首次突破20萬人，畢業生亦首度超過11萬人。（網絡資源圖）

博士招生十年增至約2.7倍 有人為創業重返校園

據《財經》報道，教育部今年7月6日發布的《2025年全國教育事業發展統計公報》顯示，全國去年招收博士生20.16萬人，較2024年的17.11萬人增加17.8%；在學博士生75.36萬人，畢業博士生11.29萬人，三項數字均創歷史新高。

若與2015年的7.44萬人相比，博士年度招生規模在十年間已擴大至約2.7倍。

不過，這批重返校園的人，未必都以教研職位為目標。報道中，受訪者43歲的李正（化名）9月8日到母校報到，成為新聞學院的全日制博士生。他曾在媒體及地產行業工作，2019年離職創業，公司目前每年有較穩定的營業收入和淨利潤。

創業踏入第七年，李正卻經歷了一年多的迷茫。面對人工智能（AI）帶來的變化，他希望暫時回到校園，專心研究產業轉型，為公司尋找新方向。至於畢業後的打算，他說：「我大概率還是會繼續創業。」

8.【學士/碩士/博士畢業】：1日﹙GettyImages/VCG﹚

逾六成受訪博士生盼入高校 實際去向有落差

另外一位戲劇影視學的博士彭靜萍（化名）今年6月在一所「211」高校畢業，她從輔導員口中得知，同專業20多名畢業生中，當時真正落實工作的只有兩人；即使計入已獲錄取通知、尚未簽約者，也僅約五人。其餘同學有人繼續投履歷，有人返鄉待業，也有人最終回到讀博前的工作單位。

雖然個別專業的情況不能代表所有博士，但畢業生對學術工作的期待，與實際就業去向確有距離。

據《財經》引述華東師範大學高等教育研究所所長閻光才介紹，2022年一項涵蓋2300名在讀博士生的調查顯示，約六成受訪者希望到高校工作，人文社科領域更達75%至80%。教育部2023年12月披露的數據則顯示，當年應屆博士畢業生中，實際進入高校及科研機構的約佔四成。

類似壓力不只是中國，在海外亦有。據《21世紀經濟報道》今年1月7日報道，麥可思研究院發布的《中國—世界高等教育趨勢報告（2026）》指出，全球博士培養持續擴張，學術崗位卻未同步增加，令畢業生競爭加劇。美國、英國及澳洲等地，非學術工作已愈來愈常見於博士的職業選擇。

數據顯示，赴美中國留學生是中國在海外留學生的最大群體。（新華社）

高校職位難求，是否足以證明中國博士已經「過剩」？

廈門大學教育研究院教授陳興德向《財經》指出，討論這個問題，須分清博士人口的長期累積、每年的培養規模，以及就業市場提供的崗位。75萬多名在學博士，並非同一年全部進入職場；部份畢業生暫未找到工作，也不能直接推論整個群體過量。

《財經》及《21世紀經濟報道》均引述聯合國教科文組織數據稱，2020年，中國25歲及以上人口中，完成博士或同等層次教育者約佔0.12%，低於美國的2.09%、德國的1.51%及英國的1.08%。

但人口比例的差距，同樣不能直接換算成需要增加多少博士招生名額。陳興德認為，更關鍵的是受過博士訓練的人，能否在工作中運用相關能力，而非單純追求數量或比例。

企業缺人、博士難就業 培養與用人要求如何接軌？

徐工集團原董事長王民曾提出，為何大學培養的博士難以進入一線企業？這家工程機械企業的博士人數曾長期不足百人，且流失率高，同城一所省屬高校卻能吸引上千名博士任教。

與傳統學歷相比，具備實操能力的技術藍領路線更能抵禦 AI 帶來的就業衝擊。（AI生成圖片）

企業其實已是博士的重要僱主，教育部2023年12月披露的資料指出，截至當年8月底，應屆博士畢業生中已有超過五分之一到企業就業，這一比例在此前三年持續上升。然而，博士離開學術體系，並不代表其所學自然符合企業要求。麥可思報告指出，不少高校仍以發表論文、申報科研項目為博士培養的核心；產業界則着重解決具體問題，亦要求項目管理、跨學科合作及商業溝通能力，兩者之間存在落差。

《界面新聞》1月時亦曾報道，中國教育科學研究院研究員儲朝暉認為，部分用人單位過於看重學歷，但實際上並非所有崗位都需要如此高的學歷要求，當中也涉及「過度教育」問題。

此外，職業觀念也是阻力之一。陳興德向《財經》表示，博士進高校往往被視為培養成功，進企業卻容易被追問是否未能找到高校工作，這種看法限制了人們對博士出路的想像。

工程博士以實踐成果申請學位 評價不再只看論文

如何令博士培養更貼近不同職業需要，已成為內地研究生教育改革的重點。2024年10月印發的《關於加快推動博士研究生教育高質量發展的意見》，提出重點發展理工農醫、基礎學科、新興學科及交叉學科，並提升博士專業學位授權點的佔比。2025年1月公布的《教育強國建設規劃綱要（2024年—2035年）》亦要求擴大研究生培養規模，穩步提高博士生佔比，大力發展專業學位研究生教育。

目前，改革也有可參考個案。清華大學環境學院工程博士生聶海亮於2025年10月15日獲授工程博士專業學位，成為該校首位以實踐成果申請學位的工程博士研究生。他的項目針對電爐除塵灰資源化利用難題，開發相關工藝及設備。

清華大學。（視覺中國）

北京航空航天大學亦於2026年1月4日決定，向一名以實踐成果申請學位的2020級博士研究生授予工程類博士專業學位，為該校首例。其研究涉及強約束條件下的飛行器設計難題，由校內、校外導師共同指導。

校企亦在共同培養，據《財經》引述教育部有關負責人2025年12月介紹，國家卓越工程師學院的校企聯合培養已招收工程碩博士近2.6萬人，其中2000多人畢業並走上工作崗位。

不過，改變學位名稱並不足夠，陳興德指出，若專業博士的課程、選題、指導和評價仍照搬學術博士，只減少論文發表要求，便難以形成自身特色。專業博士同樣需要嚴謹的研究能力和明確的創新貢獻，只是研究可以扎根於專業領域的複雜實際問題。改革成效最終要由畢業生的表現驗證，「既要看培養規模如何變化，更要看這些人才將來能否在學術、產業和社會發展中發揮出相應的成效。」