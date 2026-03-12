劉詩詩39歲生日楊冪連續5年卡點祝賀　吳奇隆零表態再惹婚變疑雲

近日內地藝人劉詩詩過39歲生日，不少圈內好友及品牌送上生日祝福。不過劉詩詩老公吳奇隆卻沒有任何表示，兩人的婚姻狀況再度成為輿論焦點。



劉詩詩過39歲生日。（微博@劉詩詩）

不少好友和品牌方為劉詩詩送上禮物。（微博@劉詩詩）

楊冪連續5年卡點送上祝福

劉詩詩閨蜜楊冪展現超強儀式感，連續第五年準時於11時44分發文：「生日快樂，順順利利，歲歲平安！想你阿麼！」。劉詩詩隨即以專屬暱稱回覆：「謝謝美麗的小冪，想你～阿麼阿麼～」。展現演藝圈難得的「詩冪」深厚情誼。

楊冪已經連續5年卡點為劉詩詩送上生日祝福。（網上圖片）

吳奇隆社交平台「零互動」

相對於好友的熱情，丈夫吳奇隆的表現則顯得異常冷淡。在劉詩詩生日當天，吳奇隆並未於微博等社交媒體公開送上任何祝福，兩人的網絡互動已停留在2019年。不少網民指出，近年兩人頻傳「商業切割」及「零同框」，加上吳奇隆在太太生日的重要時刻保持沉默，令「婚變」猜測再度甚囂塵上。

吳奇隆的社交平台上已超6年沒有出現劉詩詩。（網上圖片）

兩人於劇集中定情

重溫兩人情史，劉詩詩與吳奇隆於2011年合作《步步驚心》假戲真做，並於2013年正式公開戀情。2016年，兩人在峇里島舉行逾千萬港元的世紀婚禮，吳奇隆當時哽咽告白：「我會聽妳的話」。2019年，劉詩詩產下兒子「步步」，一家三口本是演藝圈模範夫妻，如今社交平台零互動的現狀令外界唏噓。

劉詩詩與吳奇隆於2011年合作《步步驚心》假戲真做定情。（網上圖片）