台網紅｢館長｣光復節參觀抗戰紀念館、盧溝橋　獲粉絲贈福建艦模型

台灣知名網紅「館長」陳之漢於10月25日「台灣光復節」之際再訪大陸，開啟為期12天的行程。首站抵達北京展開4天參訪，首站即到達盧溝橋中國人民抗日戰爭紀念館，逛宛平城和盧溝橋。在參觀時陳漢之不由感慨，「好有歷史意義，對於中國人而言更是。」



10月25日，恰逢首個台灣光復紀念日，陳漢之落地北京便前往宛平城、盧溝橋等抗戰遺址，並參觀抗日戰爭紀念館。在參觀前，陳漢之表示，「很多台灣人已經忘記（抗日戰爭）這段歷史了，我們一定要幫大家回憶起來！」

宛平城、盧溝橋是中國人民抗日戰爭的重要歷史遺跡，七七盧溝橋事變是日本侵華歷史重要的轉捩點。1937年7月7日夜，日本侵略軍在北平西南的盧溝橋以北舉行軍事演習，借口一名士兵失蹤，要求進入宛平縣城搜查，遭到拒絕後，即炮轟宛平城，攻擊盧溝橋。事件被認為是抗日戰爭全面爆發的起點。

在抗日戰爭展館內，陳漢之跟隨講解員細觀看一個個歷史展品和照片。值得注意的是，展館內自24日起開始展出《不屈的寶島 丹心向祖國——台灣同胞抗日史實展》，全景式再現了台灣同胞反抗日本殖民統治長達50年的光輝歷史，該展也將作為基本陳列的重要組成部份在館內長期展出。

陳漢之表示，「台灣是中國的一部份，從以前到現在都這樣，這是有歷史記憶的。」更直言，自古以來大陸就很重視台灣，「希望由我來帶大家看看，兩岸就是兄弟，我們就是同胞。」他還說到目前台灣島內「親美親日」「仇中」的輿論，認為這種扭曲的認知，根源在民進黨對歷史的篡改，「台灣跟大陸都是中國，我們共同經歷一起抗日的這一段血淋淋的歷史。」

陳漢之憤怒直，「明明台灣當年就在抗日，台灣當年就被屠殺了這麽多人，但是現在台灣在民進黨的執政之下，甚至一些台灣年輕人比較親日，這的確是一個很悲哀的事情。」「館長」指出，民進黨執政後，把教科書里有關日本在台灣的罪行含糊帶過，甚至只字不提，是「歷史的罪人」。

陳漢之希望用直播的方式帶台灣網民「雲看展」，希望台灣民眾能夠認真思考，「最親的親人被當成敵人，以前屠殺我們的人被當成親人。就算世界和平了，這段歷史也不能忘！」

直播途中，一位粉絲專程趕來與「館長」陳漢之合影，還帶來女兒小學一年級的語文課本，翻到《歡迎台灣小朋友》這一課朗讀起來：「一只船，揚白帆，漂啊漂啊到台灣。接來台灣小朋友，到我學校玩一玩。伸出雙手緊緊握，熱情的話兒說不完。」

還有另一位北京市民特意帶來「福建艦」模型送給「館長」，激動到說話時雙手發抖。對於「福建艦」、殲-16D等模型禮物，陳漢之在受訪時表示，「我說過如果你對大陸抱有敵意，你看完九三閱兵之後，你會覺得瑟瑟發抖。但如果你認同自己是中國人的話，你會覺得無比光榮、無比榮耀、無比安全，這就是關鍵的問題。你在台灣你怕什麽大陸，你怕什麽？這些人是在保護你的，這些武器也是你的武器，但是如果你是那種台獨思想，你就會很怕我這怎麽打得過，怕分秒被他滅了。」

今年6月及8月，陳漢之曾到訪上海及深圳，期間曾多次進行直播，亦公開說出自己到訪大陸的感受。回到台灣後，他繼續對外分享對兩岸的觀點，其中各界熱烈討論。10月初，陳漢之在直播間談及「精準斬首」的話題，甚至一度脫口「把賴清德狗頭斬下來」，引發熱議。事後新北地檢署表示，將展開偵辦，以釐清案情。