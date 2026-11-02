076四川艦起降攻擊-21　解放軍有人+無人協同作戰有何提升？

【軍事】解放軍首型艦載察打一體隱身無人機 「攻擊-21」首次在四川艦成功起降的消息，昨天引爆軍迷圈。自從076型兩棲攻擊艦下水與「攻擊-21」察打一體無人機公開亮相後，二者的關聯第一次被官宣。



作為新一代兩棲作戰平台，076不再只是傳統兩棲艦的升級型號，電磁彈射、攔阻技術的加持，正在改寫兩棲作戰的交戰規則。「攻擊-21」有哪些特點？插上固定翼翅膀的兩棲攻擊艦，戰力都有哪些提升？

中國海軍076型兩棲攻擊艦。（央視新聞）

「攻擊-21」聯手四川艦 空中打擊能力實現質的飛躍

《烽線瞭望》軍事評論員杜文龍接受中國之聲採訪時表示，電磁彈射、攔阻技術，給076的戰鬥力帶來質的飛躍。兩棲攻擊艦插上固定翼翅膀，是它和傳統兩棲攻擊艦的明顯區別。

《烽線瞭望》軍事評論員杜文龍：四川艦由於加裝電磁彈射及攔阻裝置，在無人機起降方面將會有突出表現。無論是在情報預警、對海攻擊、對艦攻擊、對陸攻擊方面將會有重大變化和發展。而之前的兩棲攻擊艦是以兩棲兵力投送為核心，空中打擊能力相對有限。電磁彈射和四川艦的組合，將會讓空中進攻能力、空中打擊能力出現質的飛躍與發展，它的作戰能力要遠高於一般意義上的兩棲攻擊艦。四川艦真正定位應該是無人機航空母艦，這艘以無人艦載機、無人登陸平台為核心的作戰艦艇，將會刷新兩棲作戰的新模式。

「攻擊-21」隱身無人機有哪些核心優勢？

《烽線瞭望》軍事評論員張學峰將隱身、腿長、成本低作為「攻擊-21」的關鍵詞。

解放軍隱形、察打一體的「攻擊-21」無人機。（央視新聞）

《烽線瞭望》軍事評論員張學峰：「攻擊-21」無人機，第一個特點是高隱身，外形採用了飛翼佈局，採用S形的背負式進氣道，機體非常光滑，再加上使用吸波材料、吸波塗層，它的隱身性能出類拔萃，突防能力非常強。第二，航程作戰半徑都比較遠，這是飛翼佈局本身的優勢。亞聲速巡航效率非常高。「攻擊-21」看著不大，但是作戰半徑不小。裝備的兩棲攻擊艦，可以攻擊對方比較遠的海上目標、陸地目標。另外一點就是它的使用成本比較低。相對於高超聲速導彈來說，無人機是一種可重複使用的裝備。如果說給它搭載一些滑翔導引炸彈，包括一些其他的彈藥，那麼它的使用成本是比較低的。這樣的一方面降低成本，另外一方面就可以重複大量使用，提高火力打擊的強度。

張學峰進一步分析，當四川艦的平台優勢，聯手「攻擊-21」的性能優勢，直接改寫兩棲攻擊艦的作戰樣式，這在全球範圍內都具有開創性意義。

張學峰：

它既可以執行一些兩棲作戰任務，比如說進行垂直、立體登陸。裝備了「攻擊-21」 之後，將實現兩棲攻擊艦作戰樣式的一個重大的變化。以前的其他國家的一些兩棲攻擊艦，目前還沒有裝備這種大型的、隱身的察打一體無人機。如果我們裝備了之後，兩棲攻擊艦的制海作戰能力可以說得到飛躍。

「攻擊-21」有望出現在「大型海上作戰平台」

軍事專家認為，076型兩棲攻擊艦可與航母協同配合，如果「攻擊-21」列裝076型兩棲攻擊艦，將顯著提升航母編隊的對海、對陸打擊能力。插上固定翼翅膀的兩棲攻擊艦，對未來「有人 + 無人」的協同作戰究竟有怎樣的提升？

軍事專家認為，電磁彈射與「攻擊-21」帶來的遠程打擊能力，是四川艦的重大突破。但這款新艦並非只專注空中打擊，兩棲投送依然是它的核心底色。公開資料顯示，076四川艦滿載排水量4萬多噸，可搭載固定翼無人機、直升機和兩棲裝備。《烽線瞭望》軍事評論員杜文龍表示，在拓展制海、對陸打擊新維度的同時，076依舊具備強大的登陸投送能力，在島礁相關任務、複雜海區行動中，有著獨特的運用價值。

解放軍「攻擊-21」無人機。（央視新聞）

杜文龍：兩棲作戰艦艇在島礁以及複雜海域條件下，執行各類作戰任務的綜合能力相對較強。無論是海上自持力，包括對各類目標的處理能力都相對突出。 除了一體化隱身平台能夠進行偵察、攻擊、防禦多種作戰行動之外，兩棲投送能力也是四川艦艦艇的重要戰力。如果採取不同類型的兩棲戰裝備和整建制的登陸作戰兵力，在任何海域都可以完成各類任務，超越地平線登陸、立體快速登陸將會成為四川艦今後主要作戰手段。如果在南海一些區域展開巡航行動、作戰行動，特別是對島礁海岸的攻擊與控制活動，作戰效益要明顯提高。

杜文龍認為，電磁彈射加攔阻技術的平台運用思路，具備很好的通用性，未來「攻擊-21」 有望出現在現役和在建的「大型海上作戰平台」。

杜文龍：

固定翼察打一體無人機和「大型海上作戰平台」相互組合，四川艦和「攻擊-21」只是方案之一。下一步凡是具備電磁彈射和回收的大型平台，都可以使用「攻擊-21」察打一體無人機。今後我們航空母艦大量使用電磁彈射，「攻擊-21」還有可能和福建艦包括其他航空母艦形成配合關係。隨著中國航空母艦的快速發展和其他類似大平台作戰艦艇的快速發展，這種配合模式將會在全球處於領先位置。但是「攻擊-21」也只是察打一體無人機的一種，下一步噸位能力、機載武器包括作戰半徑、控制能力還會進一步提升。強強組合會為中國海軍遠海作戰開闢新的作戰模式。

「有人+無人」協同作戰多點開花

四川艦與「攻擊-21」的協同，只是人民軍隊加快建設無人智能作戰力量的一個縮影，在更廣闊的大洋上，「有人+無人」的協同探索早已多點開花。

杜文龍：近來解放軍海戰無人裝備亮相頻繁。察打一體無人機和四川艦的組合只是最近發布的消息之一。之前遼寧艦的遠海訓練，我們的運-9電子偵察機和無人機也成了編外預警機的模式。另外我們有人反潛機和無人反潛機也能夠高效配合在遠海地區對各類水下目標進行搜潛和攻潛作戰行動。說明在藍色的遠海，我們無人裝備與有人裝備的組合正在邁向新階段。今後隨著軍事技術的快速發展，航空、航海包括其他裝備的快速進步，特別是智能化、無人化快速推進，我們海軍武器裝備無人作戰、智能作戰將會達到新高度。

相關閲讀：076型四川艦：唯一能電磁彈射的兩棲攻擊艦 正引領全球航母模式