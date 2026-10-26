解放軍遼寧艦西太平洋演訓細節曝光：雙055大驅加無偵7築空海防線

【軍事】10月14日，遼寧艦航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練。這是遼寧艦本年度第二次赴西太平洋進行遠海訓練，日本艦機頻繁跟蹤拍攝。詳情看專家深度解讀。



雙055護航 未來可能有兩艘以上的055加入

日本防衛省14日發布消息稱，13日遼寧艦航母編隊穿過沖繩本島與宮古島之間海域，向東南方向航行。根據日方公布的照片，此次遼寧艦航母編隊還包括兩艘055型萬噸導彈驅逐艦鞍山艦和無錫艦與一艘052D型導彈驅逐艦淮南艦。

兩艘055型萬噸導彈驅逐艦鞍山艦和無錫艦。（央視網）

軍事評論員杜文龍介紹：按照不同作戰方案，包括不同任務環境，航空母艦編成是一個複雜科學的體系。這次我們採用的是一個豪華版本，是雙055加052D。如果下一步在擴展過程中形成超級豪華版的作戰編隊，有可能有兩艘以上的055大驅，所以這次我們應對的環境不一樣，而且遠海訓練的威脅也不相同。這次我們在整個編隊中以雙055的佈局，說明我們在遠洋的存在能力、打擊能力，包括綜合控制能力將會出現重大變化。

無偵-7高空偵察 為什麼日方只能「仰望」？

日方還通報了解放軍空中偵察力量，包括一架運-9電子偵察機和無偵-7高空無人偵察機。有網友猜測無偵-7和運-9共同為遼寧艦航母編隊外圍鋪開一張態勢感知的網。

日方公布無偵-7高空無人偵察機的畫面，拍攝視角為仰拍視角，說明拍攝飛機和解放軍無偵-7在高度上存在一定差距，這意味著什麼？

軍事評論員杜文龍表示，無人機最大飛行高度是19000米到20000米。如果日方對這架飛機進行偵察、定位、跟蹤只能採取仰望方式，說明無法達到這個高度。這架無人機在最大高度上，通過偵察預警信號傳輸，它的覆蓋範圍包括聯通能力會達到新的水平。中國海空優勢正在相關海域快速建立。

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編隊遠海訓練細節首度披露：殲-15攔截驅離日P-3C反潛機

今年6月22日，遼寧艦編隊完成遠海實戰化訓練。首次跟隨遼寧艦遠航的054B型護衛艦漯河艦，全程在外圍遠距離驅離日方艦艇；殲-15艦載機則有效攔截驅離日方P-3C反潛機。

殲-15艦載機攔截驅離日方P-3C反潛機。（央視網）

此次訓練中，空軍運油-20大型空中加油機赴西太平洋為殲-15T艦載戰鬥機實施空中加油。相比以往的艦載機「夥伴加油」，大型加油機大幅提升了殲-15的作戰半徑和留空時間。這標誌著中國海空軍在遠海聯合指揮控制及聯合作戰能力上邁出了重要一步。

聯訓聯動也體現在戰術通信細節當中。近期，轟-6K飛行員在接受採訪時表示，曾和遼寧艦飛行員協同了很多暗語。杜文龍介紹，不同軍兵種在遠海地區通過航空武器裝備的密切配合，能夠取得重大效果。

從訓練艦到作戰艦再到航母編隊核心 遼寧艦10年完成「三步走」

今年是遼寧艦服役後2016年首次赴西太遠海訓練的第10個年頭。遼寧艦從訓練艦到作戰艦，再到航母編隊核心，這三個詞背後對應的是哪三個具體的能力台階？

中國海軍首艘航空母艦遼寧艦。（央視網）

軍事評論員杜文龍表示，十年，遼寧艦完成了「三步走」，我們的綜合能力有了巨大跨越。從能走、能出海，到能作戰。指揮系統、武器系統相對完善，各種打擊能力，特別是艦載機綜合水平有了重大提高。

現在通過訊息系統，包括指揮系統升級整合，遼寧艦又成了編隊核心，以指揮艦的身份重新出現在整個編隊中。它的綜合作戰能力，包括艦載機、導彈以及指揮系統，都有了重大躍升。那麼下一步，如果在遠海地區通過更高強度的實戰化對抗訓練，遼寧艦作戰能力還能夠再上新台階。

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